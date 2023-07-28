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  1. В Украине

Воспользоваться е-очередью теперь смогут водители легковых автомобилей, а также автобусов

23:25, 28 июля 2023
Электронная очередь пересечения границы заработает для легковых автомобилей и автобусов, выполняющих пассажирские перевозки.
Воспользоваться е-очередью теперь смогут водители легковых автомобилей, а также автобусов
Источник фото: Униан
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Кабинет Министров на заседании 28 июля поддержал решение о расширении действия электронной очереди пересечения границы.

Как сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, воспользоваться е-очередью теперь смогут водители легковых автомобилей, а также автобусов, выполняющих пассажирские перевозки. Ранее эта услуга начала работу для грузового автомобильного транспорта.

«Это позволит снизить очереди на границе и сделать ее прохождение более комфортным», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

По словам Премьера, пилотный проект по пропуску пассажирских автобусов начинается уже в августе.

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