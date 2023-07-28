Електронна черга перетину кордону запрацює для легкових авто й автобусів, які виконують пасажирські перевезення.

Джерело фото: Уніан

Кабінет Міністрів на засіданні 28 липня підтримав рішення про розширення дії електронної черги перетину кордону.

Як повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, скористатися е-чергою тепер зможуть водії легкових автомобілів, а також автобусів, які виконують пасажирські перевезення. Раніше ця послуга запрацювала для вантажного автомобільного транспорту.

«Це дозволить зменшити черги на кордоні та зробити його проходження більш комфортним», — підкреслив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єра, пілотний проект з пропуску пасажирських автобусів розпочинається вже в серпні.

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