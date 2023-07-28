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  1. В Україні

Ексзаступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко не з’явився до НАЗК для вручення протоколу

17:55, 28 липня 2023
Йому було направлено офіційне запрошення на 15:00 28 липня 2023 року, але, попри обіцянку прибути до Агентства, Тимошенко не з’явився.
Ексзаступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко не з’явився до НАЗК для вручення протоколу
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Ексзаступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко не з’явився до Національного агентство з питань запобігання корупції для вручення протоколу. Про це повідомляє НАЗК.

Зазначається, що Агентство запросило Кирила Тимошенка прибути для вручення протоколу про вчинення ним низки правопорушень, за які передбачена адміністративна відповідальність. Посадовцю було направлено офіційне запрошення на 15:00 28 липня 2023 року, але, попри висловлену ним обіцянку прибути до Агентства, Тимошенко не з’явився.

В НАЗК додали, що протокол буде надіслано йому для ознайомлення поштою.

Під час перевірки НАЗК встановлено, що посадовець використовував повноваження у особистих інтересах та порушив визначені Законом «Про запобігання корупції» обмеження щодо одержання подарунків особою, яка займає особливо відповідальне становище.

«Обіймаючи посаду заступника керівника ОПУ, він підписав лист на адресу Державної прикордонної служби України (ДПСУ) з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження. Однак НАЗК встановило, що справжньою метою виїзду за кордон підлеглого був приватний інтерес – оформлення віз Тимошенку та його сину.

Таким чином Кирило Тимошенко, використовуючи своє службове становище, маючи на меті задоволення особистих потреб,  отримав дозвіл на перетин державного кордону своїм підлеглим. Такі дії кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 172-7  КУпАП (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

Крім того, експосадовець протягом 2022 року тричі безоплатно проживав у готельному комплексі «Emili Resort», двічі з яких – разом з дружиною і сином. У своїх поясненнях Тимошенко підтвердив, що дійсно користувався послугами готелю, проте не зміг надати підтвердження факту оплати проживання на понад 45 тис. грн.

Ще одним епізодом є вчинення ним дій в умовах реального конфлікту інтересів.

Влітку 2022 року Тимошенко безоплатно використовував в особистих цілях легковий автомобіль Porsche Taycan. Виявлено обставини, які свідчать про штучне створення розрахункових документів з метою приховати факт безкоштовного користування транспортним засобом. Загальна сума отриманих Тимошенком безкоштовних послуг з прокату вартісного авто склала 122 тис. грн.

Загальна вартість отриманих Тимошенком у подарунок послуг склала понад 167 тис. грн. Такі його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

На підставі зазначених фактів НАЗК склало та направило до суду протокол про адміністративні правопорушення щодо Кирила Тимошенка.

За вказані порушення законодавства передбачена відповідальність у вигляді штрафу, а також можливе внесення особи в Реєстр корупціонерів», — зазначили в НАЗК.

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