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  1. В Украине

Экс-заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко не явился в НАПК для вручения протокола

17:55, 28 июля 2023
Ему было направлено официальное приглашение на 15:00 28 июля 2023 года, но, несмотря на обещание прибыть в Агентство, Тимошенко не явился.
Экс-заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко не явился в НАПК для вручения протокола
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Экс-замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко не явился в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для вручения протокола. Об этом сообщает НАПК.

Отмечается, что Агентство пригласило Кирилла Тимошенко прибыть для вручения протокола о совершении ряда правонарушений, за которые предусмотрена административная ответственность. Чиновнику было направлено официальное приглашение на 15:00 28 июля 2023 года, но, несмотря на высказанное им обещание прибыть в Агентство, Тимошенко не явился.

В НАПК добавили, что протокол будет направлен ему для ознакомления по почте.

В ходе проверки НАПК установлено, что должностное лицо использовало полномочия в личных интересах и нарушило определенные Законом «О предотвращении коррупции» ограничения по получению подарков лицом, занимающим особо ответственное положение.

«Занимая должность заместителя руководителя ОПУ, он подписал письмо в адрес Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки. Однако НАПК установило, что настоящей целью выезда за границу подчиненного был частный интерес – оформление виз Тимошенко и его сыну.

Таким образом Кирилл Тимошенко, используя свое служебное положение, преследуя цель удовлетворения личных потребностей, получил разрешение на пересечение государственной границы своим подчиненным. Такие действия квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

Кроме того, экс-чиновник в течение 2022 года трижды безвозмездно проживал в гостиничном комплексе «Emili Resort», дважды из которых – вместе с женой и сыном. В своих объяснениях Тимошенко подтвердил, что действительно пользовался услугами гостиницы, однако не смог предоставить подтверждение факта оплаты проживания более чем на 45 тыс. грн.

Еще одним эпизодом является совершение им действий в условиях реального конфликта интересов.

Летом 2022 года Тимошенко безвозмездно использовал в личных целях легковой автомобиль Porsche Taycan. Выявлены обстоятельства, свидетельствующие об искусственном создании расчетных документов с целью скрыть факт бесплатного пользования транспортным средством. Общая сумма полученных Тимошенко бесплатных услуг по прокату стоимостного авто составила 122 тыс. грн.

Общая стоимость полученных Тимошенко в подарок услуг составила более 167 тыс. грн. Такие действия квалифицированы по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (Нарушение установленных законом ограничений по получению подарков).

На основании указанных фактов НАПК составило и направило в суд протокол об административных правонарушениях в отношении Кирилла Тимошенко.

За указанные нарушения законодательства предусмотрена ответственность в виде штрафа, а также возможное внесение лица в Реестр коррупционеров», — отметили в НАПК.

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