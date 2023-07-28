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Кабмин определил продолжительность 2023/2024 учебного года

18:09, 28 июля 2023
Образовательный процесс должен начаться с 1 сентября 2023 года и продлится до 28 июня 2024 года.
Кабмин определил продолжительность 2023/2024 учебного года
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В пятницу, 28 июля, Кабинет министров принял постановление "О начале учебного года во время действия военного положения в Украине".

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, образовательный процесс должен начаться с 1 сентября 2023 года и продлится до 28 июня 2024 года.

ОВА с участием учредителей учебных заведений должны обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации в каждой отдельной административно-территориальной единице.

«Самое главное – это безопасность детей и образовательного процесса. Построение комфортных и качественных укрытий – вопрос номер один, который мы ставили перед общинами. Средства для этого были выделены. 1,5 млрд. гривен. Местные власти и общины играют в этих решениях главную роль», — добавил Шмыгаль.

«Целью постановления является уменьшение угроз жизни и здоровья соискателей образования и работников учебных заведений в период действия военного положения из-за урегулирования вопроса организованного начала 2023/2024 учебного года», - отмечает Министерство образования Украины.

Отмечается, что организация образовательного процесса зависит от конкретной ситуации безопасности в каждом населенном пункте. Областные военные администрации и учредители учебных заведений в этих условиях должны принимать решения, необходимые для сохранения жизни и здоровья населения.

«Акт определяет продолжительность учебного года, а также задачи областным и Киевской городской военным администрациям по обеспечению его организованного начала совместно с учредителями учебных заведений в зависимости от ситуации безопасности», - добавили в Министерстве.

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