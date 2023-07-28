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Кабмін визначив тривалість 2023/2024 навчального року

18:09, 28 липня 2023
Освітній процес має початися з 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року.
Кабмін визначив тривалість 2023/2024 навчального року
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У п'ятницю, 28 липня, Кабінет міністрів ухвалив постанову «Про початок навчального року під час дії воєнного стану в Україні». 

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, освітній процес має початися з 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року.

ОВА за участю засновників закладів освіти мають забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці.

«Найголовніше — це безпека дітей та освітнього процесу. Побудова комфортних і якісних укриттів — питання номер один, яке ми ставили перед громадами. Кошти для цього були виділені. 1,5 млрд гривень. Місцева влада і громади відіграють у цих рішеннях головну роль», — додав Шмигаль.

«Метою постанови є зменшення загроз життя і здоров’я здобувачів освіти та працівників закладів освіти у період дії воєнного стану через урегулювання питання організованого початку 2023/2024 навчального року», - зазначає  Міністерство освіти України.

Зазначається, що організація освітнього процесу залежить від конкретної безпекової ситуації в кожному населеному пункті. Обласні військові адміністрації і засновники закладів освіти в цих умовах повинні ухвалювати  рішення, що необхідні для збереження життя та здоров’я населення.

«Акт визначає тривалість навчального року, а також завдання обласним та Київській міській військовим адміністраціям щодо забезпечення його організованого початку спільно із засновниками закладів освіти залежно від безпекової ситуації», - додали в Міністерстві.

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