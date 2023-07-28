У російському Таганрозі прогримів сильний вибух: ймовірно, вибухнула ракета, фото і відео

На місці вибуху утворилася вирва розміром 5*5 метрів.

У п’ятницю, 28 липня, у місті Таганрог у Ростовській області рф стався сильний вибух. Про це повідомляють росЗМІ.

«У центрі Таганрога за адресою пров. Лермонтовський, 22, біля кафе "Чехів сад" вибухнула ракета, за попередньою інформацією. На місці працюють рятувальники. Загиблих немає. Є кілька постраждалих, до яких виїхали бригади швидких», — заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Вибух стався неподалік від Олександрівської площі у дворі державного банку. На місці утворилася вирва розміром 5*5 метрів.

росЗМІ повідомляють, що місце можливого прильоту ракети в Таганрозі розташоване приблизно за 10 км від авіабази.

Раніше на аеродромі Таганрога виявили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Його можуть використовувати для наведення під час бомбардувань України.

Крім того, на аеродромі стоять бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 і є майданчики для запуску безпілотників.

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