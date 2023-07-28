В Україні розроблять правопис кримськотатарської мови

Розробити новий правопис доручено Державній службі з етнополітики та свободи совісті й МОН.

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Кабмін схвалив розпорядження щодо розроблення правопису кримськотатарської мови з використанням алфавіту цієї мови на основі латинської графіки.

Як повідомили у Мінреінтеграції, таке рішення стало результатом роботи засідання Національної комісії з питань кримськотатарської мови.

Розробити новий правопис доручено Державній службі з етнополітики та свободи совісті й МОН. Ця наукова робота буде здійснюватися за участю Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також Меджлісу кримськотатарського народу.

«Використання латинського алфавіту полегшить вивчення кримськотатарської мови як етнічними кримськими татарами, так і всіма охочими», - зазначили у Мінреінтеграції.

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