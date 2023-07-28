В Украине разработают правописание крымскотатарского языка

Разработать новое правописание поручено Государственной службе по этнополитике и свободе совести и МОН.

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Кабмин одобрил распоряжение о разработке правописания крымскотатарского языка с использованием алфавита этого языка на основе латинской графики.

Как сообщили в Минреинтеграции, такое решение стало результатом работы заседания Национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка.

Разработать новое правописание поручено Государственной службе по этнополитике и свободе совести и МОН. Эта научная работа будет осуществляться с участием Института языкознания имени А. А. Потебни НАН Украины, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, а также Меджлиса крымскотатарского народа.

«Использование латинского алфавита облегчит изучение крымскотатарского языка как этническими крымскими татарами, так и всеми желающими», - отметили в Минреинтеграции.

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