ВККС рассмотрит вопрос командировки судей в другой суд

9 августа Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрит вопрос командировки судей в другой суд с их согласия. Об этом сообщает ВККС.
Рассмотрят вопрос о командировке судей:
1) Бориспольского горрайонного суда в Киевской области:
- Даценко Василия Николаевича, судьи Лубенского горрайонного суда Полтавской области;
- Писанец Натальи Владимировны, судьи Волновахского районного суда Донецкой области;
– Шевченко Ирины Николаевны, судьи Нежинского горрайонного суда Черниговской области.
Время рассмотрения вопроса: 13:00;
2) Броварского горрайонного суда в Киевской области:
- Бизяевой Надежды Олеговны, судьи Энергодарского городского суда Запорожской области;
- Вайновской Елены Евгеньевны, судьи Володарского районного суда Донецкой области;
- Давыдовской Татьяны Владимировны, судьи Артемовского горрайонного суда Донецкой области;
- Майновой Анны Евгеньевны, судьи Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области;
- Мохова Евгения Ивановича, судьи Волновахского районного суда Донецкой области;
- Писанец Натальи Владимировны, судьи Волновахского районного суда Донецкой области;
- Скрипки Александра Владимировича, судьи Королевского районного суда города Житомира;
- Шевченко Ирины Николаевны, судьи Нежинского горрайонного суда Черниговской области;
– Шевченко Марины Александровны, судьи Лисичанского городского суда Луганской области.
Время рассмотрения вопроса: 09:30;
3) Киевского районного суда города Харькова:
- Коваленко Натальи Викторовны, судьи Лисичанского городского суда Луганской области;
- Сербиненко Инны Владимировны, судьи Волчанского районного суда Харьковской области;
- Сусского Олега Ивановича, судьи Троицкого районного суда Луганской области;
– Цимбалистенко Елены Валентиновны, судьи Печенежского районного суда Харьковской области.
Время рассмотрения вопроса: 09:30;
4) Кировоградского районного суда Кировоградской области
– Журавель Елены Александровны, судьи Первомайского горрайонного суда Харьковской области.
Время рассмотрения вопроса: 09:30;
5) Малиновского районного суда города Одессы:
- Марченко Нинель Валериевны, судьи Заводского районного суда города Запорожья;
- Подьячевой Инны Дмитриевны, судьи Каховского горрайонного суда Херсонской области.
Время рассмотрения вопроса: 09:30;
6) Соломенского районного суда города Киева:
- Воронкина Александра Анатольевича, судьи Старобельского районного суда Луганской области;
- Гридасовой Анны Михайловны, судьи Носовского районного суда Черниговской области;
- Капустинского Максима Викторовича, судьи Энергодарского городского суда Запорожской области;
- Китова Александра Васильевича, судьи Солонянского районного суда Днепропетровской области;
- Кратка Дмитрия Михайловича, судьи Маловисковского районного суда Кировоградской области;
- Лещенко Елены Васильевны, судьи Новомиргородского районного суда Кировоградской области;
- Писанец Натальи Владимировны, судьи Волновахского районного суда Донецкой области;
- Рихтера Владислава Владимировича, судьи Борзнянского районного суда Черниговской области;
- Светлицкой Виктории Николаевны, судьи Жовтневого районного суда города Запорожья;
- Скотаря Романа Евгеньевича, судьи Дзержинского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;
- Степановой Снежаны Владимировны, судьи Жовтневого районного суда города Мариуполя Донецкой области;
- Цвелодуб Анны Александровны, судьи Роменского горрайонного суда Сумской области;
– Чайкиной Ольги Владимировны, судьи Дзержинского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области.
Время рассмотрения вопроса: 13:00.
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