ВККС рассмотрит вопрос командировки судей в другой суд

Высшая квалификационная комиссия судей Украины 9 августа рассмотрит вопросы командировки судей в другой суд с их согласия.

9 августа Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрит вопрос командировки судей в другой суд с их согласия. Об этом сообщает ВККС.

Рассмотрят вопрос о командировке судей:

1) Бориспольского горрайонного суда в Киевской области:

- Даценко Василия Николаевича, судьи Лубенского горрайонного суда Полтавской области;

- Писанец Натальи Владимировны, судьи Волновахского районного суда Донецкой области;

– Шевченко Ирины Николаевны, судьи Нежинского горрайонного суда Черниговской области.

Время рассмотрения вопроса: 13:00;

2) Броварского горрайонного суда в Киевской области:

- Бизяевой Надежды Олеговны, судьи Энергодарского городского суда Запорожской области;

- Вайновской Елены Евгеньевны, судьи Володарского районного суда Донецкой области;

- Давыдовской Татьяны Владимировны, судьи Артемовского горрайонного суда Донецкой области;

- Майновой Анны Евгеньевны, судьи Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области;

- Мохова Евгения Ивановича, судьи Волновахского районного суда Донецкой области;

- Писанец Натальи Владимировны, судьи Волновахского районного суда Донецкой области;

- Скрипки Александра Владимировича, судьи Королевского районного суда города Житомира;

- Шевченко Ирины Николаевны, судьи Нежинского горрайонного суда Черниговской области;

– Шевченко Марины Александровны, судьи Лисичанского городского суда Луганской области.

Время рассмотрения вопроса: 09:30;

3) Киевского районного суда города Харькова:

- Коваленко Натальи Викторовны, судьи Лисичанского городского суда Луганской области;

- Сербиненко Инны Владимировны, судьи Волчанского районного суда Харьковской области;

- Сусского Олега Ивановича, судьи Троицкого районного суда Луганской области;

– Цимбалистенко Елены Валентиновны, судьи Печенежского районного суда Харьковской области.

Время рассмотрения вопроса: 09:30;

4) Кировоградского районного суда Кировоградской области

– Журавель Елены Александровны, судьи Первомайского горрайонного суда Харьковской области.

Время рассмотрения вопроса: 09:30;

5) Малиновского районного суда города Одессы:

- Марченко Нинель Валериевны, судьи Заводского районного суда города Запорожья;

- Подьячевой Инны Дмитриевны, судьи Каховского горрайонного суда Херсонской области.

Время рассмотрения вопроса: 09:30;

6) Соломенского районного суда города Киева:

- Воронкина Александра Анатольевича, судьи Старобельского районного суда Луганской области;

- Гридасовой Анны Михайловны, судьи Носовского районного суда Черниговской области;

- Капустинского Максима Викторовича, судьи Энергодарского городского суда Запорожской области;

- Китова Александра Васильевича, судьи Солонянского районного суда Днепропетровской области;

- Кратка Дмитрия Михайловича, судьи Маловисковского районного суда Кировоградской области;

- Лещенко Елены Васильевны, судьи Новомиргородского районного суда Кировоградской области;

- Писанец Натальи Владимировны, судьи Волновахского районного суда Донецкой области;

- Рихтера Владислава Владимировича, судьи Борзнянского районного суда Черниговской области;

- Светлицкой Виктории Николаевны, судьи Жовтневого районного суда города Запорожья;

- Скотаря Романа Евгеньевича, судьи Дзержинского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;

- Степановой Снежаны Владимировны, судьи Жовтневого районного суда города Мариуполя Донецкой области;

- Цвелодуб Анны Александровны, судьи Роменского горрайонного суда Сумской области;

– Чайкиной Ольги Владимировны, судьи Дзержинского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области.

Время рассмотрения вопроса: 13:00.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.