ВККС розгляне питання відрядження суддів до іншого суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів України 9 серпня розгляне питання відрядження суддів до іншого суду за їх згодою.

9 серпня Вища кваліфікаційна комісія суддів України розгляне питання відрядження суддів до іншого суду за їх згодою. Про це повідомляє ВККС.

Розглянуть питання щодо відрядження суддів:

1) Бориспільського міськрайонного суду Київської області:

- Даценка Василя Миколайовича, судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області;

- Писанець Наталі Володимирівни, судді Волноваського районного суду Донецької області;

- Шевченко Ірини Миколаївни, судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області.

Час розгляду питання: 13:00;

2) Броварського міськрайонного суду Київської області:

- Бізяєвої Надії Олегівни, судді Енергодарського міського суду Запорізької області;

- Вайновської Олени Євгенівни, судді Володарського районного суду Донецької області;

- Давидовської Тетяни Володимирівни, судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області;

- Майної Ганни Євгенівни, судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області;

- Мохова Євгена Івановича, судді Волноваського районного суду Донецької області;

- Писанець Наталі Володимирівни, судді Волноваського районного суду Донецької області;

- Скрипки Олександра Володимировича, судді Корольовського районного суду міста Житомира;

- Шевченко Ірини Миколаївни, судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області;

- Шевченко Марини Олександрівни, судді Лисичанського міського суду Луганської області.

Час розгляду питання: 09:30;

3) Київського районного суду міста Харкова:

- Коваленко Наталії Вікторівни, судді Лисичанського міського суду Луганської області;

- Сербіненко Інни Володимирівни, судді Вовчанського районного суду Харківської області;

- Суського Олега Івановича, судді Троїцького районного суду Луганської області;

- Цимбалістенко Олени Валентинівни, судді Печенізького районного суду Харківської області.

Час розгляду питання: 09:30;

4) Кіровоградського районного суду Кіровоградської області

- Журавель Олени Олександрівни, судді Первомайського міськрайонного суду Харківської області.

Час розгляду питання: 09:30;

5) Малиновського районного суду міста Одеси:

- Марченко Нінель Валеріївни, судді Заводського районного суду міста Запоріжжя;

- Под'ячевої Інни Дмитрівни, судді Каховського міськрайонного суду Херсонської області.

Час розгляду питання: 09:30;

6) Солом'янського районного суду міста Києва:

- Воронкіна Олександра Анатолійовича, судді Старобільського районного суду Луганської області;

- Гридасової Анни Михайлівни, судді Носівського районного суду Чернігівської області;

- Капустинського Максима Вікторовича, судді Енергодарського міського суду Запорізької області;

- Кітова Олександра Васильовича, судді Солонянського районного суду Дніпропетровської області;

- Кратка Дмитра Михайловича, судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області;

- Лещенко Олени Василівни, судді Новомиргородського районного суду Кіровоградської області;

- Писанець Наталі Володимирівни, судді Волноваського районного суду Донецької області;

- Ріхтера Владислава Володимировича, судді Борзнянського районного суду Чернігівської області;

- Світлицької Вікторії Миколаївни, судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя;

- Скотаря Романа Євгеновича, судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

- Степанової Сніжани Володимирівни, судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області;

- Цвєлодуб Ганни Олександрівни, судді Роменського міськрайонного суду Сумської області;

- Чайкіної Ольги Володимирівни, судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Час розгляду питання: 13:00.

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