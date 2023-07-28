В российском Таганроге прогремел сильный взрыв: вероятно, взорвалась ракета, фото и видео

На месте взрыва образовалась воронка размером 5*5 метров.

В пятницу, 28 июля, в городе Таганрог в Ростовской области рф произошел сильный взрыв. Об этом сообщают росСМИ.

«В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, возле кафе "Чехов сад" взорвалась ракета, по предварительной информации. На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, в которые выехали бригады скорых», — заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Взрыв произошел недалеко от Александровской площади во дворе государственного банка. На месте образовалась воронка размером 5*5 метров.

росСМИ сообщают, что место возможного прилета ракеты в Таганроге расположено примерно в 10 км от авиабазы.

Ранее на аэродроме Таганрога обнаружили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Его могут использовать для наведения во время бомбардировок Украины.

Кроме того, на аэродроме стоят бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 и есть площадки для запуска беспилотников.

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