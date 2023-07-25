Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
У новому Київському міському окружному адмінсуді буде працювати 51 суддя

За розрахунками ДСА правосуддя в КМОАС мають здійснювати 188 суддів.

Рахувати строк дисциплінарного провадження щодо судді будуть з дня отримання ВРП дисциплінарної скарги, - Денис Маслов зареєстрував третій законопроект про Службу дисциплінарних інспекторів

На цей раз пропонується інший варіант формування конкурсної комісії, яка обиратиме дисциплінарних інспекторів, а також передбачається, що загальна тривалість здійснення дисциплінарного провадження не може перевищувати 3 років з дня отримання Вищою радою правосуддя дисциплінарної скарги на суддю.

Розроблено чергові зміни до механізму блокування податкових накладних, — Гетманцев

Платник матиме позитивну історію, якщо протягом 3 останніх років не було виявлено порушень податкового законодавства, зокрема, у частині своєчасної реєстрації ПН та подання звітності з ПДВ.

Прокурори, звільнені в процесі атестації, продовжують стягувати мільйони гривень з держави, - у Раді знайшли вихід

Станом на середину червня 2023 року звільненим в процесі атестації прокурорам вдалося стягнути з рахунків прокуратури більше 100 млн грн у справах, де потім касаційний суд скасував ці рішення, - депутати пропонують визначити можливість повернення цих грошей.

Арахамія повідомив, що членство Юрія Арістова у фракції можуть призупинити

Також бути запитані дані стосовно відрядження народного депутата Юрія Арістова.

  1. В Україні

Руслан Стефанчук повідомив, що Юрій Арістов складає мандат народного депутата

15:20, 25 липня 2023
Юрій Арістов написав заяву про складення депутатського мандата, повідомив Руслан Стефанчук.
Руслан Стефанчук повідомив, що Юрій Арістов складає мандат народного депутата
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що Юрій Арістов складає мандат народного депутата.

«До Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата України Арістова Ю.Ю. про складання повноважень народного депутата України», — зазначив Стефанчук і додав фото заяви.

Спікер зазначив, що її буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Раніше Арахамія повідомив, що членство Юрія Арістова у фракції можуть призупинити.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Богдан Гриновецький
    Богдан Гриновецький
    голова Івано-Франківського апеляційного суду
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва