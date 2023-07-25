Визначено перелік територій активних бойових дій, на яких відновлено доступ до держреєстрів

На низці територій дозволено діяльність користувачів реєстрів, а їхні мешканці отримають доступ до адміністративних послуг.

Визначено перелік територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси. Про це повідомляє Нотаріальна палата України.

Так, 21 липня 2023 року набув чинності наказ Мінреінтеграції від 13 липня 2023 року № 199 «Про затвердження Змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією».

Розділ I Переліку № 390 доповнено новим пунктом 3, який визначає Перелік територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Згідно з наказом до нього увійшли Нікопольська та Марганецька територіальні громади Дніпропетровської області, Костянтинівська міська територіальна громада Донецької області, місто Очаків Очаківської міської територіальної громади Миколаївської області й території Бериславського, Каховського та Херсонського районів Херсонської області.

Таким чином, на цих територіях дозволено діяльність користувачів реєстрів, а їхні мешканці отримають доступ до адміністративних послуг.

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