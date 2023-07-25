Определен перечень территорий активных боевых действий, на которых восстановлен доступ к госреестрам

На ряде территорий разрешена деятельность пользователей реестров, а их жители получат доступ к административным услугам.

Определен список территорий активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы. Об этом сообщает Нотариальная палата Украины.

Так, 21 июля 2023 г. вступил в силу приказ Минреинтеграции от 13 июля 2023 г. № 199 «Об утверждении Изменений в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией».

Раздел I Перечень № 390 дополнен новым пунктом 3, определяющим Перечень территорий активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

Согласно приказу в него вошли Никопольская и Марганецкая территориальные общины Днепропетровской области, Константиновская городская территориальная община Донецкой области, город Очаков Очаковской городской территориальной общины Николаевской области и территории Бериславского, Каховского и Херсонского районов Херсонской области.

Таким образом, на этих территориях разрешена деятельность пользователей реестров, а их жители получат доступ к административным услугам.

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