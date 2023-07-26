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Управлять Службой судебной охраны временно будет Павел Трясун

Высший совет правосудия возложил исполнение обязанностей председателя Службы судебной охраны на Павла Трясуна.

Верховная Рада приняла закон об отборе судей Конституционного Суда с участием международных экспертов

Парламент принял закон о новых правилах конкурса в Конституционный Суд Украины, в котором примут участие даже представители Венецианской комиссии.

МВФ согласовал подход, когда чиновникам не нужно декларировать недвижимость в аренде рыночной стоимостью менее 130 тысяч грн, - Анастасия Радина

Однако вопрос, как будут определять настоящую стоимость арендуемого объекта – еще нуждается в доработке, заявила Анастасия Радина.

Для чиновников упростят декларирование объектов недвижимости, зарплаты и валютных счетов за границей

Антикоррупционный комитет Рады рекомендовал принять в первом чтении законопроект о возобновлении декларирования, упрощающий декларирование недвижимости и большой зарплаты.

У чиновников и должностных лиц будет три месяца, чтобы подать декларацию: для кого предусмотрели исключение

Кто и когда из должностных лиц должен подать электронную декларацию, - Рада готовится одобрить законопроект.

  1. В Украине

В Facebook действует новая фишинговая схема – граждан призвали не переходить по ссылке

10:29, 26 июля 2023
Злоумышленники массово тегают публичные страницы или посылают пользователям спам-сообщения с текстом: «Посмотрите, кто погиб в ДТП, я думаю, вы его знаете, так жаль…».
В Facebook действует новая фишинговая схема – граждан призвали не переходить по ссылке
Изображение: freepik.com
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В Facebook злоумышленники массово тегают публичные страницы или посылают пользователям спам-сообщения с текстом: «Посмотрите, кто погиб в ДТП, я думаю, вы его знаете, так жаль…».

Как сообщают в Центре противодействия дезинформации, цель такой рассылки — заставить пользователей перейти по ссылке, чтобы в дальнейшем завладеть доступом к страницам владельцев в соцсети.

«Ни в коем случае не переходите по ссылке сомнительного типа. Если вы получили такое сообщение, нужно отправить жалобу на сообщение и заблокировать источник его распространения», - отмечают в ЦПД.

Если вы стали жертвой мошенников и потеряли доступ к своей странице в соцсети, гражданам советуют обратиться в киберполицию или другие компетентные органы.

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