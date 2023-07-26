В Facebook действует новая фишинговая схема – граждан призвали не переходить по ссылке

Злоумышленники массово тегают публичные страницы или посылают пользователям спам-сообщения с текстом: «Посмотрите, кто погиб в ДТП, я думаю, вы его знаете, так жаль…».

Изображение: freepik.com

В Facebook злоумышленники массово тегают публичные страницы или посылают пользователям спам-сообщения с текстом: «Посмотрите, кто погиб в ДТП, я думаю, вы его знаете, так жаль…».

Как сообщают в Центре противодействия дезинформации, цель такой рассылки — заставить пользователей перейти по ссылке, чтобы в дальнейшем завладеть доступом к страницам владельцев в соцсети.

«Ни в коем случае не переходите по ссылке сомнительного типа. Если вы получили такое сообщение, нужно отправить жалобу на сообщение и заблокировать источник его распространения», - отмечают в ЦПД.

Если вы стали жертвой мошенников и потеряли доступ к своей странице в соцсети, гражданам советуют обратиться в киберполицию или другие компетентные органы.

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