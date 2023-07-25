В новом Киевском городском окружном админсуде будет работать 51 судья

По расчетам ГСА, правосудие в КМОАС должны осуществлять 188 судей.

Высший совет правосудия 25 июля определил временное штатное расписание нового Киевского городского окружного административного суда (КМОАС) на 2023 год в количестве 51 судьи.

Как сообщила член Высшего совета правосудия Инна Плахтий, 17 июля Государственная судебная администрация направила в ВСП консультативное заключение об определении количества судей Киевского городского окружного административного суда.

В заключении было сказано, что штатная численность судей ликвидированного в прошлом году Окружного административного суда города Киева, согласно штатному расписанию 2019 года, было определено на уровне 49 должностей судей. В сентябре 2022 года количество судей ОАС г. Киева, за счет временного командирования в состав суда двух судей Донецкого окружного административного суда, составило 51 судью.

По расчетам ГСА, ориентировочное количество дел и материалов, которые могут поступить в КМОАС после начала его работы, составляет более 32 тыс. дел.

Указанный прогноз поступления дел в КМОАС, ГСА осуществило «путем экстраполяции на основании анализа соответствующих статистических данных Окружного административного суда города Киева за период 2018 – 2022 годов».

Согласно выводам ГСА, ориентировочный прогноз времени рассмотрения указанного количества дел и материалов с применением среднего времени рассмотрения дел и материалов окружными административными судами (рекомендованного решением ВСП от 24 ноября 2020 года) составляет более 308 тысяч часов.

Следовательно, ориентировочный нормативный прогноз численности судей КМОАС, необходимый для эффективного рассмотрения дел и материалов в течение года, составляет, по расчетам ГСА, 188 судей.

В связи с этим, ГСА предложила ВСП утвердить на 2023 год штат судей КМОАС в количестве 51 судьи в пределах ранее определенных бюджетных расходов на ОАС города Киева.

При этом на 2024 год ГСА предложило утвердить штат КМОАС уже в количестве 188 должностей судей.

После непродолжительных дискуссий члены ВСП 25 июля решили все же принять компромиссное решение.

Временный штат судей КМОАС на 2023 год утвержден на уровне 51 судьи исходя из численности судей ОАС г. Киева на момент ликвидации суда.

Кроме того, ВСП отметило, что количество судей КМОАС в дальнейшем может быть пересмотрено «с учетом судебной нагрузки и определенных государственным бюджетом расходов».

Напомним, что 13 декабря 2022 года Верховная Рада поддержала законопроект о ликвидации Окружного административного суда г. Киева и создании нового Киевского городского окружного административного суда. В тот же день закон подписал Владимир Зеленский.

Обеспечить рассмотрение дел ликвидированного ОАС города Киева до начала работы КМОАС должен Киевский окружной административный суд (КОАС).

21 февраля 2023 года глава ГСА назначил и. о. руководителя аппарата КМОАС работника ГСА Наталью Оленченко.

28 февраля 2023 года была осуществлена ​​государственная регистрация КМОАС.

Отбор судей КМОАС планируется провести на конкурсной основе.

Автор: Вячеслав Хрипун

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