Считать срок дисциплинарного производства по судье будут со дня получения ВСП дисциплинарной жалобы, - Денис Маслов зарегистрировал третий законопроект о Службе дисциплинарных инспекторов

На этот раз предлагается другой вариант формирования конкурсной комиссии, которая будет выбирать дисциплинарных инспекторов, а также предполагается, что общая продолжительность осуществления дисциплинарного производства не может превышать 3 лет со дня получения Высшим советом правосудия дисциплинарной жалобы на судью.

25 июля в Верховной Раде зарегистрирован четвертый за последнее время законопроект 9483-2 о формировании Службы дисциплинарных инспекторов. Авторами выступают глава Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов, Павел Павлиш, Иван Калаур и другие. Ранее этот же вопрос предлагали урегулировать в законопроектах 9261, 9483 и 9483-1.

Отметим, что это уже третий проект о процедуре создания Службы дисциплинарных инспекторов, который регистрирует народный депутат от «Слуги народа» Денис Маслов.

На этот раз предложено установить, что временно, в течение 5 лет со дня вступления в силу, конкурс в службу дисциплинарных инспекторов проводит Конкурсная комиссия, образованная Высшим советом правосудия в составе 6 человек.

Три из них назначаются Высшим советом правосудия по предложениям международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних трех лет оказывают Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и/или предотвращения и противодействия коррупции. Такие международные и иностранные организации согласовывают общее предложение.

Членами конкурсной комиссии могут быть назначены члены Высшего совета правосудия.

Решение такой конкурсной комиссии принято, если за него проголосовали не менее четырех членов, из которых по крайней мере двое предложены международными и иностранными организациями. В случае одинакового количества голосов за и против голоса трех членов конкурсной комиссии, из которых по крайней мере двое предложены международными и иностранными организациями, являются решающими.

Также авторы предлагают урегулировать момент, с которого считается трехлетний срок на дисциплинарное производство по судье.

Так, предлагается установить, что до дня начала работы службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, общая продолжительность осуществления дисциплинарного производства не может превышать трех лет со дня получения Высшим советом правосудия соответствующей дисциплинарной жалобы, или дня принятия Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия решения об открытии соответствующего дисциплинарного дела по собственной инициативе, или дня получения Высшим советом правосудия соответствующего обращения ВККС.

В данной части законопроект пересекается с предоставленным 21 июля разъяснением Комитета по вопросам правовой политики относительно применения отдельных положений законов «О Высшем совете правосудия» и «О судоустройстве и статусе судей» в части дисциплинарного производства по судьям.

Кроме того, законопроект 9483-2 предусматривает, что к дисциплинарным производствам, начатым до вступления в силу Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторых законов Украины об изменении статуса и порядке формирования службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия», указанные положения о максимальной длительности дисциплинарного производства не применяются

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на заседании Комитета Верховной Рады по правовой политике 21 июля было решено рекомендовать к принятию во втором чтении законопроект 9261, предусматривающий временную передачу функций по рассмотрению жалоб на судей Высшему совету правосудия, но с отлагательным условием.

Автор: Наталья Мамченко

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