Высший совет правосудия получит право рассматривать жалобы на судей, но не сможет его реализовать

Предлагается предусмотреть условие для возобновления рассмотрения жалоб на судей Высшим советом правосудия.

Источник фото: ВСП

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на заседании Комитета Верховной Рады по правовой политике 21 июля было решено рекомендовать к принятию во втором чтении законопроект 9261, предусматривающий временную передачу функций по рассмотрению жалоб на судей Высшему совету правосудия, но с отлагательным условием.

Да, ВСП хоть и сможет начать рассмотрение жалоб, но для этого Верховная Рада сначала должна принять законопроект о порядке формирования Службы дисциплинарных инспекторов, например, в том формате, который прописан в законопроекте 9483 – то есть с международными экспертами в конкурсной комиссии.

То есть устанавливается определенное отлагательное условие для начала рассмотрения жалоб ВСП – без принятия проекта о порядке формирования Службы он не сможет этого делать.

Затем, когда Служба будет сформирована, соответствующие полномочия будут осуществлять дисциплинарные инспекторы.

О результатах обсуждения в Комитете рассказал народный депутат Роман Бабий.

«На пятничном заседании комитета продолжили дисковать законопроект №9261, который должен возобновить рассмотрение дел по дисциплинарной ответственности судей и обеспечить надлежащий отбор в новую Службу дисциплинарных инспекторов при ВСП.

Напомню, он возвращает ВСП дисциплинарную функцию, которую временно будет осуществлять не служба инспекторов, до фактического начала работы которой еще достаточно далеко, а сами члены ВСП. Вопрос требует срочного решения, потому что сейчас дисциплинарные производства по судьям-нарушителям закона вообще не проходят.

В результате дискуссий пришли к тому, что законопроект можно принять в «усеченном» варианте – с временным предоставлением членам ВСП дисциплинарных полномочий, но сделать это нужно уже. Вопросы же усовершенствования процедуры отбора и создания службы инспекторов выносятся в отдельный законопроект.

Дополнительно на заседании предложили правку, которая «привязывает» вступление законопроекта в силу до принятия изменений в порядок отбора инспекторов. То есть, пока не будет принят недавно зарегистрированный законопроект №9483, касающийся этого вопроса, или его альтернативный или комитетский вариант.

При наличии такой правки ВСП не сможет реализовывать дисциплинарную функцию в отношении судей еще 2-3 месяца (по моим оценкам, и это при том, что все будут быстро работать).

Комитет рекомендовал принять законопроект во втором чтении именно с этой поправкой. Я это решение не поддержал, потому что убежден, что медлить с восстановлением одной из ключевых функций ВСП нельзя, даже на несколько месяцев. Думаю, что дискуссия на этот счет продолжится в зале парламента», - отметил он.

Напомним, недавно народные депутаты от фракции «Слуга народа» и члены парламентского Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов и Иван Калаур с разницей в неделю зарегистрировали почти идентичные законопроекты 9483 и 9483-1, которые уже не содержали предложения о временной передаче «дисциплинарки» на рассмотрение ВСП.

Разница этих проектов состоит в том, что Денис Маслов предлагает формировать эту Конкурсную комиссию с помощью тех же международных и иностранных организаций, которые уже участвовали в формировании Конкурсной комиссии по отбору Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). А Иван Калаур считает целесообразным сначала заново сформировать перечень делегирующих организаций, а уже потом поручать им делегировать кандидатов в конкурсную комиссию по поиску дисциплинарных инспекторов.

Следовательно, Комитет пока не стал формулировать свою позицию по этим двум альтернативным проектам, а рекомендовал принять как закон именно законопроект 9261.

Автор: Наталя Мамченко

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