Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Рада расширит перечень определений, которые можно обжаловать в административном судопроизводстве

Парламент примет закон, позволяющий обжаловать в административном судопроизводстве определенный вид определений, которые сейчас не подлежат обжалованию.

Высший совет правосудия получит право рассматривать жалобы на судей, но не сможет его реализовать

Предлагается предусмотреть условие для возобновления рассмотрения жалоб на судей Высшим советом правосудия.

Протоколы, составленные НАПК, должен рассматривать только ВАКС — НАПК

Агентство по вопросам предотвращения коррупции хочет получить статус участника процесса в делах о составленных ним протоколах.

Невозможность использования права на обращение к субъекту власти для влияния на обязательность исполнения судебного решения, — позиция ВС

Реализация конституционного права на обращение граждан не может являться основанием для отступления от конституционной гарантии об обязательности исполнения судебного решения: Верховный Суд.

Верховный Суд высказался об исчислении срока на апелляционное обжалование при невручении полного текста решения суда первой инстанции

Принцип res judicata и расчет срока на апелляционное обжалование судебного решения в случае объявления в судебном заседании только вступительной и резолютивной части решения: позиция ВС.

  1. Публикации
  2. / Законодательство

Высший совет правосудия получит право рассматривать жалобы на судей, но не сможет его реализовать

10:54, 24 июля 2023
Предлагается предусмотреть условие для возобновления рассмотрения жалоб на судей Высшим советом правосудия.
Высший совет правосудия получит право рассматривать жалобы на судей, но не сможет его реализовать
Источник фото: ВСП
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на заседании Комитета Верховной Рады по правовой политике 21 июля было решено рекомендовать к принятию во втором чтении законопроект 9261, предусматривающий временную передачу функций по рассмотрению жалоб на судей Высшему совету правосудия, но с отлагательным условием.

Да, ВСП хоть и сможет начать рассмотрение жалоб, но для этого Верховная Рада сначала должна принять законопроект о порядке формирования Службы дисциплинарных инспекторов, например, в том формате, который прописан в законопроекте 9483 – то есть с международными экспертами в конкурсной комиссии.

То есть устанавливается определенное отлагательное условие для начала рассмотрения жалоб ВСП – без принятия проекта о порядке формирования Службы он не сможет этого делать.

Затем, когда Служба будет сформирована, соответствующие полномочия будут осуществлять дисциплинарные инспекторы.

О результатах обсуждения в Комитете рассказал народный депутат Роман Бабий.

«На пятничном заседании комитета продолжили дисковать законопроект №9261, который должен возобновить рассмотрение дел по дисциплинарной ответственности судей и обеспечить надлежащий отбор в новую Службу дисциплинарных инспекторов при ВСП.

Напомню, он возвращает ВСП дисциплинарную функцию, которую временно будет осуществлять не служба инспекторов, до фактического начала работы которой еще достаточно далеко, а сами члены ВСП. Вопрос требует срочного решения, потому что сейчас дисциплинарные производства по судьям-нарушителям закона вообще не проходят.

В результате дискуссий пришли к тому, что законопроект можно принять в «усеченном» варианте – с временным предоставлением членам ВСП дисциплинарных полномочий, но сделать это нужно уже. Вопросы же усовершенствования процедуры отбора и создания службы инспекторов выносятся в отдельный законопроект.

Дополнительно на заседании предложили правку, которая «привязывает» вступление законопроекта в силу до принятия изменений в порядок отбора инспекторов. То есть, пока не будет принят недавно зарегистрированный законопроект №9483, касающийся этого вопроса, или его альтернативный или комитетский вариант.

При наличии такой правки ВСП не сможет реализовывать дисциплинарную функцию в отношении судей еще 2-3 месяца (по моим оценкам, и это при том, что все будут быстро работать).

Комитет рекомендовал принять законопроект во втором чтении именно с этой поправкой. Я это решение не поддержал, потому что убежден, что медлить с восстановлением одной из ключевых функций ВСП нельзя, даже на несколько месяцев. Думаю, что дискуссия на этот счет продолжится в зале парламента», - отметил он.

Напомним, недавно народные депутаты от фракции «Слуга народа» и члены парламентского Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов и Иван Калаур с разницей в неделю зарегистрировали почти идентичные законопроекты 9483 и 9483-1, которые уже не содержали предложения о временной передаче «дисциплинарки» на рассмотрение ВСП.

Разница этих проектов состоит в том, что Денис Маслов предлагает формировать эту Конкурсную комиссию с помощью тех же международных и иностранных организаций, которые уже участвовали в формировании Конкурсной комиссии по отбору Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). А Иван Калаур считает целесообразным сначала заново сформировать перечень делегирующих организаций, а уже потом поручать им делегировать кандидатов в конкурсную комиссию по поиску дисциплинарных инспекторов.

Следовательно, Комитет пока не стал формулировать свою позицию по этим двум альтернативным проектам, а рекомендовал принять как закон именно законопроект 9261.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Макаров
    Олег Макаров
    секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Юлія Зоркіна
    Юлія Зоркіна
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду