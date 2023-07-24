Вища рада правосуддя отримає право розглядати скарги на суддів, але не зможе його реалізувати

Пропонується передбачити умову для відновлення розгляду скарг на суддів Вищою радою правосуддя.

Джерело фото: ВРП

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правової політики 21 липня було вирішено рекомендувати до прийняття в другому читанні законопроект 9261, що передбачає тимчасову передачу функцій з розгляду скарг на суддів Вищій раді правосуддя, але з відкладальною умовою.

Так, ВРП хоч і зможе почати розгляд скарг, але для цього Верховна Рада спочатку має ухвалити законопроект про порядок формування Служби дисциплінарних інспекторів, наприклад, у тому форматі, який прописано у законопроекті 9483 – тобто, з міжнародними експертами у конкурсній комісії.

Тобто, встановлюється певна відкладальна умова для початку розгляду скарг ВРП – без прийняття проекту про порядок формування Служби вона не зможе цього робити.

Потім, коли Службу буде сформовано, відповідні повноваження будуть здійснювати дисциплінарні інспектори.

Про результати обговорення на Комітеті розповів народний депутат Роман Бабій.

«На п'ятничному засіданні комітету продовжили дискувати законопроект №9261, який мав би відновити розгляд справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів та забезпечити належний добір в нову Служби дисциплінарних інспекторів при ВРП.

Нагадаю, він повертає ВРП дисциплінарну функцію, яку тимчасово буде здійснювати не служба інспекторів, до фактичного початку роботи якої ще досить далеко, а самі члени ВРП. Питання потребує термінового вирішення, бо зараз дисциплінарні провадження щодо суддів-порушників закону взагалі не відбуваються.

В результаті дискусій прийшли до того, що законопроект можна прийняти в «усіченому» варіанті - з тимчасовим наданням членам ВРП дисциплінарних повноважень, але зробити це треба вже. Питання ж удосконалення процедури добору і створення служби інспекторів виносяться в окремий законопроект.

Додатково на засіданні запропонували правку, яка «прив'язує» набрання законопроекту чинності до прийняття змін до порядку добору інспекторів. Тобто доки не буде прийнятий нещодавно зареєстрований законопроект №9483, що стосується цього питання, або його альтернативний чи комітетський варіант.

За наявності такої правки ВРП не зможе реалізовувати дисциплінарну функцію щодо суддів ще 2-3 місяці (за моїми оцінками, і це при тому що всі будуть швидко працювати).

Комітет рекомендував прийняти законопроект в другому читанні саме з цією правкою. Я це рішення не підтримав, бо переконаний, що зволікати з відновленням однієї із ключових функцій ВРП не можна, навіть на кілька місяців. Думаю, що дискусія з цього приводу продовжиться в залі парламенту», - зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно народні депутати від фракції «Слуга народу» та члени парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов та Іван Калаур з різницею в тиждень зареєстрували майже ідентичні законопроекти 9483 та 9483-1, які вже не містили пропозиції щодо тимчасової передачі «дисциплінарки» на розгляд Вищої ради правосуддя.

Різниця цих проектів полягає у тому, що Денис Маслов пропонує формувати цю Конкурсну комісію за допомогою тих самих міжнародних та іноземних організацій, які вже брали участь у формуванні Конкурсної комісії з відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). А Іван Калаур вважає за доцільне спочатку наново сформувати перелік делегуючих організацій, а вже потім доручати їм делегувати кандидатів до конкурсної комісії з пошуку дисциплінарних інспекторів.

Отже, Комітет поки не став формулювати свою позицію щодо цих двох альтернативних проектів, а рекомендував прийняти як закон саме законопроект 9261.

Автор: Наталя Мамченко

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