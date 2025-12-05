Студентів-медиків та фармацевтів зобов’яжуть проходити офіцерську підготовку — рішення уряду

Для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання.

Кабінет міністрів ухвалив рішення посилити військову складову у вищій освіті. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Відтепер для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчального процесу.

Це має забезпечити формування кадрового резерву з фахівців, які є критично важливими як для фронту, так і для системи військової медицини.

Уряд також оновлює перелік закладів вищої освіти, що здійснюватимуть таку підготовку, та уточнює професійний стандарт — вимоги до знань, навичок і компетентностей майбутніх офіцерів запасу.

За словами Свириденко, навчальні програми будуть деталізовані та посилені: введуть чіткі вимоги до змісту, графіку та форм навчання, а також збільшать обсяг навчального часу на 20%.

Нині 33 кафедри в українських вишах здійснюють підготовку офіцерів запасу. Уряд очікує, що завдяки ухваленим змінам значно зросте якість підготовки та буде зміцнено оборонний потенціал держави.

