Студентів-медиків та фармацевтів зобов’яжуть проходити офіцерську підготовку — рішення уряду

18:10, 5 грудня 2025
Для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання.
Студентів-медиків та фармацевтів зобов’яжуть проходити офіцерську підготовку — рішення уряду
Кабінет міністрів ухвалив рішення посилити військову складову у вищій освіті. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Відтепер для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчального процесу.

Це має забезпечити формування кадрового резерву з фахівців, які є критично важливими як для фронту, так і для системи військової медицини.

Уряд також оновлює перелік закладів вищої освіти, що здійснюватимуть таку підготовку, та уточнює професійний стандарт — вимоги до знань, навичок і компетентностей майбутніх офіцерів запасу.

За словами Свириденко, навчальні програми будуть деталізовані та посилені: введуть чіткі вимоги до змісту, графіку та форм навчання, а також збільшать обсяг навчального часу на 20%.

Нині 33 кафедри в українських вишах здійснюють підготовку офіцерів запасу. Уряд очікує, що завдяки ухваленим змінам значно зросте якість підготовки та буде зміцнено оборонний потенціал держави.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

