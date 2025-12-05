  1. В Украине

Студентов-медиков и фармацевтов обяжут проходить офицерскую подготовку — решение Кабмина

18:10, 5 декабря 2025
Для студентов медицинских и фармацевтических специальностей подготовка офицеров запаса станет обязательной частью обучения.
Кабинет министров принял решение усилить военную составляющую в высшем образовании. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Отныне для студентов медицинских и фармацевтических специальностей подготовка офицеров запаса станет обязательной частью учебного процесса.

Это должно обеспечить формирование кадрового резерва из специалистов, которые критически важны как для фронта, так и для системы военной медицины.

Правительство также обновляет перечень учреждений высшего образования, которые будут осуществлять такую подготовку, и уточняет профессиональный стандарт — требования к знаниям, навыкам и компетентностям будущих офицеров запаса.

По словам Свириденко, учебные программы будут детализированы и усилены: введут четкие требования к содержанию, графику и формам обучения, а также увеличат объем учебного времени на 20%.

Сейчас 33 кафедры в украинских вузах осуществляют подготовку офицеров запаса. Правительство ожидает, что благодаря принятым изменениям значительно вырастет качество подготовки и будет укреплен оборонный потенциал государства.

Кабинет Министров Украины университет медицина

