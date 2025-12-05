Кабмін вдосконалив автоматичне продовження відстрочок для опікунів та доглядальників

Уряд додав обов’язковий податковий номер людини, за якою здійснюється догляд, щоб система могла без помилок автоматично продовжувати відстрочки від мобілізації.

Кабмін ухвалив рішення, яке вдосконалює процедуру автоматичного продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації для окремої категорії військовозобов’язаних. Про це повідомляє Міноборони.

Так, уряд уточнив перелік документів, які необхідно надати, щоб забезпечити роботу механізму автоматичного продовження відстрочок для військовозобов’язаних, які здійснюють опіку, піклування, постійний догляд або утримання повнолітньої особи.

Зокрема, передбачено можливість надання реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, за якою здійснюється опіка, піклування, постійний догляд або утримання.

Наявність зазначених відомостей забезпечить дієву електронну взаємодію між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та іншими реєстрами (базами даних) під час автоматичного продовження відстрочки.

Запроваджені зміни гарантують коректну та безперебійну роботу механізму автоматичного продовження відстрочок для цієї категорії громадян.

