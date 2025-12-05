  1. В Україні

Кабмін затвердив нові контракти для військових — чіткі терміни служби та підвищення виплат

18:02, 5 грудня 2025
Солдатам, сержантам і офіцерам пропонують контракти з чіткими строками і з гарантованою 12-місячною відстрочкою після завершення служби.
Кабмін затвердив нові контракти для військових — чіткі терміни служби та підвищення виплат
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін ухвалив направив до Верховної Ради законопроєкт, який впроваджує нову систему контрактів для військовослужбовців. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Документ розроблений Міністерством оборони за дорученням Президента Володимира Зеленського та покликаний дати відповіді на ключові запити Українського війська й суспільства.

Що передбачають нові контракти:

Контракти можуть укладати солдати, сержанти й офіцери всіх сил безпеки та оборони: ЗСУ, НГУ, ДПСУ та інших структур.

Термін служби — від 1 до 5 років, із можливістю обирати тривалість.

Передбачена відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту, якщо його укладено на 2–5 років.

Запроваджуються щорічні фінансові бонуси та додаткова щомісячна винагорода за участь у бойових операціях.

Нові контракти зможуть укладати громадяни в запасі та резервісти, а також військові, мобілізовані під час дії воєнного стану.

Чинні військовослужбовці отримають можливість переукласти контракт на нових умовах.

Окремо вказується, що військовослужбовцям будуть доступні фіксовані строки служби, щомісячне грошове забезпечення та можливість повторного укладання контрактів.

Очікується, що після ухвалення парламентом нова система контрактів запрацює у першому кварталі 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові армія оборона контракт військовослужбовці контрактник Денис Шмигаль Міноборони військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Усиновлення через кордони: як судове рішення в Польщі набуло сили в Україні

Український суд визнав постанову польського суду, закріпивши правовий статус малолітньої дитини.

В Україні врегулюють порядок виплати винагороди викривачам корупції: що пропонує законопроєкт 14274

У Раді пропонують оновити правила виплати винагород викривачам корупції.

У Верховному Суді проходить круглий стіл «Взаємодія судової влади та медіа» – текстова трансляція

Судді, медіа і правники обговорюють підходи до висвітлення стану здійснення правосуддя.

Як подати позовну заяву в Україні: прості кроки для захисту своїх прав

Громадяни мають право самостійно звертатися до суду без обов’язкового залучення юриста чи адвоката.

Рада включила в порядок денний скандальний законопроект про полювання: у перелік мисливських тварин додають борсука

Резонансний законопроект про полювання повертається: борсуки, тепловізори та спеціальна конфіскація стануть предметом турботи нардепів

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]