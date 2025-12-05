Кабмін затвердив нові контракти для військових — чіткі терміни служби та підвищення виплат

Солдатам, сержантам і офіцерам пропонують контракти з чіткими строками і з гарантованою 12-місячною відстрочкою після завершення служби.

Кабмін ухвалив направив до Верховної Ради законопроєкт, який впроваджує нову систему контрактів для військовослужбовців. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Документ розроблений Міністерством оборони за дорученням Президента Володимира Зеленського та покликаний дати відповіді на ключові запити Українського війська й суспільства.

Що передбачають нові контракти:

Контракти можуть укладати солдати, сержанти й офіцери всіх сил безпеки та оборони: ЗСУ, НГУ, ДПСУ та інших структур.

Термін служби — від 1 до 5 років, із можливістю обирати тривалість.

Передбачена відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту, якщо його укладено на 2–5 років.

Запроваджуються щорічні фінансові бонуси та додаткова щомісячна винагорода за участь у бойових операціях.

Нові контракти зможуть укладати громадяни в запасі та резервісти, а також військові, мобілізовані під час дії воєнного стану.

Чинні військовослужбовці отримають можливість переукласти контракт на нових умовах.

Окремо вказується, що військовослужбовцям будуть доступні фіксовані строки служби, щомісячне грошове забезпечення та можливість повторного укладання контрактів.

Очікується, що після ухвалення парламентом нова система контрактів запрацює у першому кварталі 2026 року.

