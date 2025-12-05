  1. В Украине

Кабмин утвердил новые контракты для военных — четкие сроки службы и повышение выплат

18:02, 5 декабря 2025
Солдатам, сержантам и офицерам предлагают контракты с четкими сроками и гарантированной 12-месячной отсрочкой после завершения службы.
Кабмин утвердил новые контракты для военных — четкие сроки службы и повышение выплат
Кабмин утвердил и направил в Верховную Раду законопроект, который внедряет новую систему контрактов для военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Документ разработан Министерством обороны по поручению Президента Владимира Зеленского и призван дать ответы на ключевые запросы Украинской армии и общества.

Что предусматривают новые контракты:

Контракты смогут заключать солдаты, сержанты и офицеры всех сил безопасности и обороны: ВСУ, НГУ, ГПСУ и других структур.

Срок службы — от 1 до 5 лет, с возможностью выбирать длительность.

Предусмотрена отсрочка от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта, если он заключен на 2–5 лет.

Вводятся ежегодные финансовые бонусы и дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в боевых операциях.

Новые контракты смогут заключать граждане в запасе и резервисты, а также военные, мобилизованные во время действия военного положения.

Действующие военнослужащие получат возможность переоформить контракт на новых условиях.

Отдельно указывается, что военнослужащим будут доступны фиксированные сроки службы, ежемесячное денежное обеспечение и возможность повторного заключения контрактов.

Ожидается, что после принятия парламентом новая система контрактов начнет действовать в первом квартале 2026 года.

