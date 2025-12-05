Кабмин усовершенствовал автоматическое продление отсрочек для опекунов и лиц, осуществляющих уход

Правительство добавило обязательный налоговый номер человека, за которым осуществляется уход, чтобы система могла без ошибок автоматически продлевать отсрочки от мобилизации.

Кабмин принял решение, которое совершенствует процедуру автоматического продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации для отдельной категории военнообязанных. Об этом сообщает Минобороны.

Так, правительство уточнило перечень документов, которые необходимо предоставить, чтобы обеспечить работу механизма автоматического продления отсрочек для военнообязанных, которые осуществляют опеку, попечительство, постоянный уход или содержание совершеннолетнего лица.

В частности, предусмотрена возможность предоставления регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика лица, за которым осуществляется опека, попечительство, постоянный уход или содержание.

Наличие указанных сведений обеспечит действенное электронное взаимодействие между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и другими реестрами (базами данных) при автоматическом продлении отсрочки.

Внедренные изменения гарантируют корректную и бесперебойную работу механизма автоматического продления отсрочек для этой категории граждан.

Добавим, что Кабмин утвердил новые контракты для военных. Солдатам, сержантам и офицерам предлагают контракты с четкими сроками и с гарантированной 12-месячной отсрочкой после завершения службы.

Также для студентов медицинских и фармацевтических специальностей подготовка офицеров запаса станет обязательной частью учебного процесса.

