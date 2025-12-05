  1. В Украине

Кабмин усовершенствовал автоматическое продление отсрочек для опекунов и лиц, осуществляющих уход

19:32, 5 декабря 2025
Правительство добавило обязательный налоговый номер человека, за которым осуществляется уход, чтобы система могла без ошибок автоматически продлевать отсрочки от мобилизации.
Кабмин усовершенствовал автоматическое продление отсрочек для опекунов и лиц, осуществляющих уход
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин принял решение, которое совершенствует процедуру автоматического продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации для отдельной категории военнообязанных. Об этом сообщает Минобороны.

Так, правительство уточнило перечень документов, которые необходимо предоставить, чтобы обеспечить работу механизма автоматического продления отсрочек для военнообязанных, которые осуществляют опеку, попечительство, постоянный уход или содержание совершеннолетнего лица.

В частности, предусмотрена возможность предоставления регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика лица, за которым осуществляется опека, попечительство, постоянный уход или содержание.

Наличие указанных сведений обеспечит действенное электронное взаимодействие между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и другими реестрами (базами данных) при автоматическом продлении отсрочки.

Внедренные изменения гарантируют корректную и бесперебойную работу механизма автоматического продления отсрочек для этой категории граждан.

Добавим, что Кабмин утвердил новые контракты для военных. Солдатам, сержантам и офицерам предлагают контракты с четкими сроками и с гарантированной 12-месячной отсрочкой после завершения службы.

Также для студентов медицинских и фармацевтических специальностей подготовка офицеров запаса станет обязательной частью учебного процесса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство Кабинет Министров Украины Минобороны мобилизация отсрочка военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Усыновление через границы: как судебное решение в Польше обрело силу в Украине

Украинский суд признал постановление польского суда, закрепив правовой статус малолетнего ребенка.

В Украине урегулируют порядок выплаты вознаграждения разоблачителям коррупции: что предлагает законопроект 14274

В Раде предлагают обновить правила выплаты вознаграждений обличителям коррупции.

В Верховном Суде проходит круглый стол «Взаимодействие судебной власти и СМИ» – текстовая трансляция

Судьи, СМИ и юристы обсуждают подходы к освещению состояния осуществления правосудия.

Как подать исковое заявление в Украине: простые шаги для защиты своих прав

Граждане имеют право самостоятельно обращаться в суд без обязательного участия юриста или адвоката.

Рада включила в повестку дня скандальный законопроект об охоте: в перечень охотничьих животных добавляют барсука

Резонансный законопроект об охоте возвращается: барсуки, тепловизоры и специальная конфискация

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]