Конкурс до Одеського апеляційного суду — одна кандидатка підтвердила здатність здійснювати правосуддя

ВККС зазначила, що 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів в Одеському апеляційному суді.

Фото: espreso.tv

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів в Одеському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 4 грудня Комісією ухвалено такі рішення:

Федоренко Тетяна Іванівна – 728 - Підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Барвенко Віталій Костянтинович - 671,07 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Шевиріна Тетяна Дмитрівна - Оголошено перерву в розгляді питання

Присакар Олександр Якович - Оголошено перерву в розгляді питання.

ВККС нагадала, що 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів в Одеському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 8 кандидатами: 1 кандидатка підтвердила здатність здійснювати правосуддя, 4 кандидатів – не підтвердили, з 3 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.