Конкурс в Одесский апелляционный суд — одна кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие

19:07, 5 декабря 2025
ВККС отметила, что 50 кандидатов подали заявления на участие в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.
Конкурс в Одесский апелляционный суд — одна кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие
Фото: espreso.tv
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Одесском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 4 декабря Комиссией приняты следующие решения:

Федоренко Татьяна Ивановна — 728 — Подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Барвенко Виталий Константинович — 671,07 — Внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Шевирина Татьяна Дмитриевна — Объявлен перерыв в рассмотрении вопроса

Присакар Александр Яковлевич — Объявлен перерыв в рассмотрении вопроса

ВККС напомнила, что 50 кандидатов подали заявления на участие в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 8 кандидатами: 1 кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие, 4 кандидата — не подтвердили, с 3 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

