  1. Суспільство
  2. / В Україні

Графік відключення світла в Києві та Київській області 6 грудня — періоди обмежень

19:41, 5 грудня 2025
Коли та на скільки годин кияни та жителі області залишаться без світла 6 грудня.
Графік відключення світла в Києві та Київській області 6 грудня — періоди обмежень
Фото: tsn.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В суботу, 6 грудня, в усіх регіонах України діятимуть почергові відключення електроенергії протягом усього дня — з опівночі до 23:59.

За даними Укренерго, споживачів відключатимуть у межах 0,5 до 2,5 черг. Обмеження також поширюватимуться на промислові підприємства.

Причиною запровадження графіків є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак, у результаті яких було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.

В Укренерго наголосили, що обсяг обмежень може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Українцям рекомендують стежити за актуальними графіками відключень на офіційних сайтах своїх обленерго.

Графіки відключення світла 6 грудня в Києві та області

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

відключення світла графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Усиновлення через кордони: як судове рішення в Польщі набуло сили в Україні

Український суд визнав постанову польського суду, закріпивши правовий статус малолітньої дитини.

В Україні врегулюють порядок виплати винагороди викривачам корупції: що пропонує законопроєкт 14274

У Раді пропонують оновити правила виплати винагород викривачам корупції.

У Верховному Суді проходить круглий стіл «Взаємодія судової влади та медіа» – текстова трансляція

Судді, медіа і правники обговорюють підходи до висвітлення стану здійснення правосуддя.

Як подати позовну заяву в Україні: прості кроки для захисту своїх прав

Громадяни мають право самостійно звертатися до суду без обов’язкового залучення юриста чи адвоката.

Рада включила в порядок денний скандальний законопроект про полювання: у перелік мисливських тварин додають борсука

Резонансний законопроект про полювання повертається: борсуки, тепловізори та спеціальна конфіскація стануть предметом турботи нардепів

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]