График отключения света в Киеве и Киевской области 6 декабря — периоды ограничений

Когда и на сколько часов киевляне и жители области останутся без света 6 декабря.

В субботу, 6 декабря, во всех регионах Украины будут действовать поочередные отключения электроэнергии на протяжении всего дня — с полуночи до 23:59.

Согласно данным «Укрэнерго», потребителей будут отключать в пределах от 0,5 до 2,5 очередей. Ограничения также будут распространяться на промышленные предприятия.

Причиной введения графиков стали последствия массированных российских ракетно-дроновых атак, в результате которых были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

В «Укрэнерго» подчеркнули, что объем ограничений может меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Украинцам рекомендуют следить за актуальными графиками отключений на официальных сайтах своих облэнерго.

Графики отключения света 6 декабря в Киеве и области

