  1. Общество
  2. / В Украине

График отключения света в Киеве и Киевской области 6 декабря — периоды ограничений

19:41, 5 декабря 2025
Когда и на сколько часов киевляне и жители области останутся без света 6 декабря.
График отключения света в Киеве и Киевской области 6 декабря — периоды ограничений
Фото: tsn.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 6 декабря, во всех регионах Украины будут действовать поочередные отключения электроэнергии на протяжении всего дня — с полуночи до 23:59.

Согласно данным «Укрэнерго», потребителей будут отключать в пределах от 0,5 до 2,5 очередей. Ограничения также будут распространяться на промышленные предприятия.

Причиной введения графиков стали последствия массированных российских ракетно-дроновых атак, в результате которых были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

В «Укрэнерго» подчеркнули, что объем ограничений может меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Украинцам рекомендуют следить за актуальными графиками отключений на официальных сайтах своих облэнерго.

Графики отключения света 6 декабря в Киеве и области

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

отключение света графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Усыновление через границы: как судебное решение в Польше обрело силу в Украине

Украинский суд признал постановление польского суда, закрепив правовой статус малолетнего ребенка.

В Украине урегулируют порядок выплаты вознаграждения разоблачителям коррупции: что предлагает законопроект 14274

В Раде предлагают обновить правила выплаты вознаграждений обличителям коррупции.

В Верховном Суде проходит круглый стол «Взаимодействие судебной власти и СМИ» – текстовая трансляция

Судьи, СМИ и юристы обсуждают подходы к освещению состояния осуществления правосудия.

Как подать исковое заявление в Украине: простые шаги для защиты своих прав

Граждане имеют право самостоятельно обращаться в суд без обязательного участия юриста или адвоката.

Рада включила в повестку дня скандальный законопроект об охоте: в перечень охотничьих животных добавляют барсука

Резонансный законопроект об охоте возвращается: барсуки, тепловизоры и специальная конфискация

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]