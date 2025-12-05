  1. В Україні

Уряд пропонує посилити відповідальність за недотримання квот на українські фільми

18:56, 5 грудня 2025
Законопроєкт передбачає нові санкції за показ фільмів поза Держреєстром, порушення умов їх розповсюдження та недотримання національної частки екранного часу.
Фото: Кінотеатр Київська Русь
Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт 14275 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності у сфері кінематографії». Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Документ спрямований на приведення у відповідність положень Кодексу України про адміністративні правопорушення до чинного законодавства у сфері кінематографії та посилення адміністративної відповідальності демонстраторів фільмів за недотримання квоти демонстрування національних фільмів та умов розповсюдження фільмів.

Проектом закону передбачається:

  • встановлення відповідальності за демонстрування фільмів або розповсюдження фільмів без внесення до Державного реєстру фільмів;
  • посилення відповідальності за розповсюдження і демонстрування фільмів з порушенням умов, передбачених Державним реєстром фільмів;
  • посилення відповідальності за недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу, що в підсумку стане суттєвим важелем впливу на порушників законодавства у сфері кінематографії та сприятиме дотриманню квоти демонстрування національних фільмів при використанні екранного часу;
  • посилення штрафних санкцій у разі недотримання демонстраторами фільмів, які не є суб’єктами у сфері аудіовізуальних медіа, квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу, а також посилення штрафних санкцій за повторне вчинення тих самих дій протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення тощо.

