Уряд пропонує посилити відповідальність за недотримання квот на українські фільми

Законопроєкт передбачає нові санкції за показ фільмів поза Держреєстром, порушення умов їх розповсюдження та недотримання національної частки екранного часу.

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт 14275 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності у сфері кінематографії». Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Документ спрямований на приведення у відповідність положень Кодексу України про адміністративні правопорушення до чинного законодавства у сфері кінематографії та посилення адміністративної відповідальності демонстраторів фільмів за недотримання квоти демонстрування національних фільмів та умов розповсюдження фільмів.

Проектом закону передбачається:

встановлення відповідальності за демонстрування фільмів або розповсюдження фільмів без внесення до Державного реєстру фільмів;

посилення відповідальності за розповсюдження і демонстрування фільмів з порушенням умов, передбачених Державним реєстром фільмів;

посилення відповідальності за недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу, що в підсумку стане суттєвим важелем впливу на порушників законодавства у сфері кінематографії та сприятиме дотриманню квоти демонстрування національних фільмів при використанні екранного часу;

посилення штрафних санкцій у разі недотримання демонстраторами фільмів, які не є суб’єктами у сфері аудіовізуальних медіа, квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу, а також посилення штрафних санкцій за повторне вчинення тих самих дій протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення тощо.

