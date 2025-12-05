  1. В Украине

Правительство предлагает усилить ответственность за несоблюдение квот на украинские фильмы

18:56, 5 декабря 2025
Законопроект предусматривает новые санкции за показ фильмов вне Госреестра, нарушение условий их распространения и несоблюдение национальной доли экранного времени.
Фото: Кінотеатр Київська Русь
Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 14275 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности в сфере кинематографии». Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Документ направлен на приведение положений Кодекса Украины об административных правонарушениях в соответствие с действующим законодательством в сфере кинематографии и усиление административной ответственности демонстраторов фильмов за несоблюдение квоты показа национальных фильмов и условий распространения фильмов.

Проектом закона предусматривается:

  • установление ответственности за демонстрирование фильмов или распространение фильмов без внесения в Государственный реестр фильмов;
  • усиление ответственности за распространение и демонстрирование фильмов с нарушением условий, предусмотренных Государственным реестром фильмов;
  • усиление ответственности за несоблюдение квоты показа национальных фильмов при использовании национального экранного времени, что в итоге станет существенным рычагом влияния на нарушителей законодательства в сфере кинематографии и будет способствовать соблюдению квоты показа национальных фильмов при использовании экранного времени;
  • усиление штрафных санкций в случае несоблюдения демонстраторами фильмов, которые не являются субъектами в сфере аудиовизуальных медиа, квоты показа национальных фильмов при использовании национального экранного времени, а также усиление штрафных санкций за повторное совершение тех же действий в течение года после применения мер административного взыскания и тому подобное.

правительство Кабинет Министров Украины фильм

