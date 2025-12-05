Правительство предлагает усилить ответственность за несоблюдение квот на украинские фильмы

Законопроект предусматривает новые санкции за показ фильмов вне Госреестра, нарушение условий их распространения и несоблюдение национальной доли экранного времени.

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 14275 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности в сфере кинематографии». Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Документ направлен на приведение положений Кодекса Украины об административных правонарушениях в соответствие с действующим законодательством в сфере кинематографии и усиление административной ответственности демонстраторов фильмов за несоблюдение квоты показа национальных фильмов и условий распространения фильмов.

Проектом закона предусматривается:

установление ответственности за демонстрирование фильмов или распространение фильмов без внесения в Государственный реестр фильмов;

усиление ответственности за распространение и демонстрирование фильмов с нарушением условий, предусмотренных Государственным реестром фильмов;

усиление ответственности за несоблюдение квоты показа национальных фильмов при использовании национального экранного времени, что в итоге станет существенным рычагом влияния на нарушителей законодательства в сфере кинематографии и будет способствовать соблюдению квоты показа национальных фильмов при использовании экранного времени;

усиление штрафных санкций в случае несоблюдения демонстраторами фильмов, которые не являются субъектами в сфере аудиовизуальных медиа, квоты показа национальных фильмов при использовании национального экранного времени, а также усиление штрафных санкций за повторное совершение тех же действий в течение года после применения мер административного взыскания и тому подобное.

