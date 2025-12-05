Володимир Лепушинський став заступником голови НБУ Андрія Пишного

Лепушинський куруватиме напрям «Монетарна стабільність».

Рада Національного банку України призначила Володимира Лепушинського заступником голови Нацбанку Андрія Пишного.

Новопризначений посадовець розпочне виконання обов’язків 8 грудня 2025 року.

Лепушинський куруватиме напрям «Монетарна стабільність», відповідаючи за макроекономічну аналітику, формування прогнозів та підготовку пропозицій щодо рішень з монетарної політики, вказує НБУ.

Андрій Пишний, коментуючи рішення Ради, наголосив на значному досвіді Лепушинського у сфері монетарної політики та економічного аналізу. За його словами, Лепушинський був одним із ключових учасників впровадження режиму інфляційного таргетування у 2015 році та формує аналітичну базу для рішень НБУ.

Пишний підкреслив, що призначення посилить спроможність Національного банку ефективно контролювати інфляцію та підтримувати економічне зростання.

Як відомо, відповідно до Закону «Про Національний банк України», до складу Правління НБУ входять сім осіб: Голова, перший заступник та п’ять заступників Голови. Усі заступники за посадою є членами Правління.

