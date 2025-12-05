  1. В Украине

Владимир Лепушинский стал заместителем главы НБУ Андрея Пышного

18:42, 5 декабря 2025
Лепушинский будет курировать направление «Монетарная стабильность».
Совет Национального банка Украины назначил Владимира Лепушинского заместителем главы Нацбанка Андрея Пышного.

Новоназначенный должностное лицо начнёт исполнение обязанностей 8 декабря 2025 года.

Лепушинский будет курировать направление «Монетарная стабильность», отвечая за макроэкономическую аналитику, формирование прогнозов и подготовку предложений по решениям в области монетарной политики, указывает НБУ.

Андрей Пышный, комментируя решение Совета, подчеркнул значительный опыт Лепушинского в сфере монетарной политики и экономического анализа. По его словам, Лепушинский был одним из ключевых участников внедрения режима инфляционного таргетирования в 2015 году и формирует аналитическую базу для решений НБУ.

Пышный отметил, что назначение усилит способность Национального банка эффективно контролировать инфляцию и поддерживать экономический рост.

Как известно, в соответствии с Законом «О Национальном банке Украины», в состав Правления НБУ входят семь человек: Глава, первый заместитель и пять заместителей Главы. Все заместители по должности являются членами Правления.

