Кабмін розширює можливості служби іноземців у ЗСУ: нові контракти, звання і правила перевірки

Уряд упроваджує офіцерські контракти для іноземців, унормовує процедури служби та запроваджує чіткий алгоритм спецперевірки для вступу до війська.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів провів засідання, присвячене питанням забезпечення та строків служби українських захисників і захисниць. Одним із ключових рішень стало розширення можливостей проходження служби для іноземців та осіб без громадянства. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Уряд упроваджує офіцерські контракти для іноземців, а також відкриває для них можливість служити у Державній спеціальній службі транспорту.

Крім того, унормовуються процедури укладення та продовження контрактів, присвоєння військових звань і визначаються підстави для звільнення.

Центри рекрутингу отримають чіткий алгоритм спеціальної перевірки для іноземців, які бажають вступити на службу в Збройні сили України.

Також уряд встановлює рівні умови для жінок і чоловіків-іноземців, які служать за контрактом.

Кабмін схвалив відповідний проєкт указу.

Додамо, що Кабмін затвердив нові контракти для військових. Солдатам, сержантам і офіцерам пропонують контракти з чіткими строками і з гарантованою 12-місячною відстрочкою після завершення служби.

Також для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчального процесу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.