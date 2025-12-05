Кабмин расширяет возможности службы иностранцев в ВСУ: новые контракты, звания и правила проверки
Кабинет министров провел заседание, посвященное вопросам обеспечения и сроков службы украинских защитников и защитниц. Одним из ключевых решений стало расширение возможностей прохождения службы для иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Правительство внедряет офицерские контракты для иностранцев, а также открывает для них возможность служить в Государственной специальной службе транспорта.
Кроме того, унифицируются процедуры заключения и продления контрактов, присвоения воинских званий и определяются основания для увольнения.
Рекрутинговые центры получат четкий алгоритм специальной проверки для иностранцев, которые желают поступить на службу в Вооруженные силы Украины.
Также правительство устанавливает равные условия для женщин и мужчин-иностранцев, проходящих службу по контракту.
Кабмин утвердил соответствующий проект указа.
Добавим, что Кабмин утвердил новые контракты для военных. Солдатам, сержантам и офицерам предлагают контракты с четкими сроками и с гарантированной 12-месячной отсрочкой после завершения службы.
Также для студентов медицинских и фармацевтических специальностей подготовка офицеров запаса станет обязательной частью учебного процесса.
