Відновлення розгляду скарг на суддів: Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект в другому читанні та в цілому

Було вирішено рекомендувати до прийняття в другому читанні законопроект 9261, що передбачає тимчасову передачу функцій з розгляду скарг на судів Вищій раді правосуддя, але з відкладальною умовою.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики на своєму засіданні 21 липня рекомендував прийняти в другому читанні та в цілому в редакції, запропонованій Комітетом, законопроект 9261 щодо відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів та забезпечення роботи Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

На думку членів Комітету реалізація проекту Закону забезпечить відновлення розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів, а також проведення конкурсу на посади дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, дозволить усунути неузгодженості у процедурі здійснення дисциплінарного провадження.

Нагадаємо, у Верховній Раді на розгляді знаходяться три законопроекти стосовно відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів та створення Служби дисциплінарних інспекторів. Це проекти 9261, 9483 та 9483-1.

На даний час у Вищій раді правосуддя накопичилося біля 10 тисяч скарг на суддів, тож вирішення проблеми є нагальною.

Однак навколо того, як формувати Службу дисциплінарних інспекторів, виникали дискусії.

Так, міжнародні партнери вважають, що цей орган, який формуватиме попередню позицію стосовно того, чи слід притягати певного суддю до відповідальності, слід формувати за участі міжнародних експертів.

І хоча проект 9261, авторами якого виступає ціла група народних депутатів на чолі з головою Комітету Денисом Масловим, вже було ухвалено 30 травня у першому читанні зі скороченим строком підготовки до другого, надалі проти його швидкого прийняття виступили міжнародні проекти технічної допомоги. Тож, розгляд поправок до другого читання постійно відкладався.

Нагадаємо, 9261 пропонував установити, що тимчасово, до дня утворення Служби дисциплінарних інспекторів ВРП, повноваження дисциплінарного інспектора здійснює член Дисциплінарної палати (доповідач, тобто член Вищої ради правосуддя). Фактично, за цим проектом, хоч і тимчасово, функцію з розгляду скарг отримувало ВРП.

Втім, нещодавно народні депутати від фракції «Слуга народу» та члени парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов та Іван Калаур з різницею в тиждень зареєстрували майже ідентичні законопроекти 9483 та 9483-1, які вже не містили пропозиції щодо тимчасової передачі «дисциплінарки» на розгляд Вищої ради правосуддя.

Різниця цих проектів полягає у тому, що Денис Маслов пропонує формувати цю Конкурсну комісію за допомогою тих самих міжнародних та іноземних організацій, які вже брали участь у формуванні Конкурсної комісії з відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). А Іван Калаур вважає за доцільне спочатку наново сформувати перелік делегуючих організацій, а вже потім доручати їм делегувати кандидатів до конкурсної комісії з пошуку дисциплінарних інспекторів.

Отже, Комітет поки не став формулювати свою позицію щодо цих двох альтернативних проектів, а рекомендував прийняти як закон саме законопроект 9261.

Втім, і вимоги міжнародних партнерів, за словами джерел «Судово-юридичної газети», також враховані. Адже для того аспекту, що за законопроектом 9261 функцію розглядати дисциплінарні скарги тимчасово отримає Вища рада правосуддя, передбачений певний «запобіжник».

Так, ВРП хоч і зможе почати розгляд скарг, але для цього Верховна Рада спочатку має ухвалити законопроект про порядок формування Служби дисциплінарних інспекторів, наприклад, у тому форматі, який прописано у 9483 – тобто, з міжнародними експертами у конкурсній комісії і, власне, почати таке формування.

Тобто, встановлюється певна відкладальна умова для початку розгляду скарг ВРП – без прийняття проекту про порядок формування Служби вона не зможе цього робити.

Потім, коли Службу буде сформовано, відповідні повноваження будуть здійснювати дисциплінарні інспектори.

Вочевидь, така досить непроста конструкція стала результатом складного компромісу між українськими парламентарями та міжнародними партнерами.

Нагадаємо, як раніше зазначив Денис Маслов: «Є країни-партнери, які нас підтримують. Ми вибрали євроінтеграційний шлях. Відтак, нам потрібні нормальні відносини з партнерами».

Автор: Наталя Мамченко

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