ПФ пояснив, чи зараховується до страхового стажу період навчання після 1 січня 2004 року

У Пенсійному фонді роз’яснили питання щодо страхового стажу.

Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області пояснило, чи зараховується до страхового стажу період навчання після 1 січня 2004 року.

Частиною 1 статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003 року № 1058-IV (далі – Закон № 1058) передбачено, що страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Відповідно до частини 2 статті 24 Закону № 1058 страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, яка є складовою частиною реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом.

Перелік осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню (застраховані особи, за яких сплачуються страхові внески), визначений статтею 11 Закону № 1058. В зазначеній статті відсутня категорія осіб, які навчаються у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах підготовки кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

«Таким чином, з 1 січня 2004 року (початок дії Закону № 1058) за осіб, які здобувають освіту, страхові внески не сплачуються та, відповідно, такі періоди не зараховується до страхового стажу. Разом з тим, такі особи, здобувачі освіти, мають право скористатися умовами, які визначені статтею 12 Закону № 1058 та укласти договір добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування», - заявили у ПФ.

