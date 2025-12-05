ПФ объяснил, засчитывается ли в страховой стаж период обучения после 1 января 2004 года

В Пенсионном фонде разъяснили вопрос относительно страхового стажа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области объяснило, засчитывается ли в страховой стаж период обучения после 1 января 2004 года.

Частью 1 статьи 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 9 июля 2003 года № 1058-IV (далее — Закон № 1058) предусмотрено, что страховой стаж — это период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньшей, чем минимальный страховой взнос.

Согласно части 2 статьи 24 Закона № 1058 страховой стаж исчисляется территориальными органами Пенсионного фонда по данным, содержащимся в системе персонифицированного учета, которая является составной частью реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а за периоды до внедрения системы персонифицированного учета — на основании документов и в порядке, определенном законодательством, действовавшим до вступления в силу этого Закона.

Перечень лиц, которые подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию (застрахованные лица, за которых уплачиваются страховые взносы), определен статьей 11 Закона № 1058. В указанной статье отсутствует категория лиц, обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях, училищах и на курсах подготовки кадров, повышения квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре.

«Таким образом, с 1 января 2004 года (начала действия Закона № 1058) за лиц, которые получают образование, страховые взносы не уплачиваются и, соответственно, такие периоды не засчитываются в страховой стаж. Вместе с тем такие лица, получающие образование, имеют право воспользоваться условиями, определенными статьей 12 Закона № 1058, и заключить договор добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования», — заявили в ПФ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.