У патрульній поліції заперечили фейк про «новий дорожній знак» — жодних змін у ПДР немає
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький спростував інформацію, яка шириться мережею про нібито запровадження в Україні нового дорожнього знаку — «білого ромба на синьому фоні».
У повідомленнях йшлося, що цей знак нібито позначатиме смугу для окремих категорій транспорту:
- автобусів і громадського транспорту;
• таксі;
• легкових авто з двома та більше пасажирами;
• електромобілів.
Однак Білошицький наголосив, адже чинні Правила дорожнього руху та ДСТУ 4100:2021 не передбачають встановлення такого знаку та не містить правил його застосування.
Також у профільних органах немає жодних проєктів змін, які б передбачали запровадження подібного знаку в Україні.
