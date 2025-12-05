У патрульній поліції заперечили фейк про «новий дорожній знак» — жодних змін у ПДР немає

У повідомленнях йшлося, що новий знак нібито позначатиме смугу для окремих категорій транспорту.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький спростував інформацію, яка шириться мережею про нібито запровадження в Україні нового дорожнього знаку — «білого ромба на синьому фоні».

У повідомленнях йшлося, що цей знак нібито позначатиме смугу для окремих категорій транспорту:

автобусів і громадського транспорту;

• таксі;

• легкових авто з двома та більше пасажирами;

• електромобілів.

Однак Білошицький наголосив, адже чинні Правила дорожнього руху та ДСТУ 4100:2021 не передбачають встановлення такого знаку та не містить правил його застосування.

Також у профільних органах немає жодних проєктів змін, які б передбачали запровадження подібного знаку в Україні.

