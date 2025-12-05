В патрульной полиции опровергли фейк о «новом дорожном знаке» — никаких изменений в ПДД нет
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опроверг информацию, которая распространяется в сети о якобы введении в Украине нового дорожного знака — «белого ромба на синем фоне».
В сообщениях утверждалось, что этот знак якобы будет обозначать полосу для отдельных категорий транспорта:
- автобусов и общественного транспорта;
- такси;
- легковых авто с двумя и более пассажирами;
- электромобилей.
Однако Белошицкий подчеркнул, что действующие Правила дорожного движения и ДСТУ 4100:2021 не предусматривают установления такого знака и не содержат правил его применения.
Также в профильных органах нет никаких проектов изменений, которые бы предусматривали введение подобного знака в Украине.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.