В патрульной полиции опровергли фейк о «новом дорожном знаке» — никаких изменений в ПДД нет

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опроверг информацию, которая распространяется в сети о якобы введении в Украине нового дорожного знака — «белого ромба на синем фоне».

В сообщениях утверждалось, что этот знак якобы будет обозначать полосу для отдельных категорий транспорта:

автобусов и общественного транспорта;

такси;

легковых авто с двумя и более пассажирами;

электромобилей.

Однако Белошицкий подчеркнул, что действующие Правила дорожного движения и ДСТУ 4100:2021 не предусматривают установления такого знака и не содержат правил его применения.

Также в профильных органах нет никаких проектов изменений, которые бы предусматривали введение подобного знака в Украине.

