В патрульной полиции опровергли фейк о «новом дорожном знаке» — никаких изменений в ПДД нет

23:31, 5 декабря 2025
В сообщениях утверждалось, что новый знак якобы будет обозначать полосу для отдельных категорий транспорта.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опроверг информацию, которая распространяется в сети о якобы введении в Украине нового дорожного знака — «белого ромба на синем фоне».

В сообщениях утверждалось, что этот знак якобы будет обозначать полосу для отдельных категорий транспорта:

  • автобусов и общественного транспорта;
  • такси;
  • легковых авто с двумя и более пассажирами;
  • электромобилей.

Однако Белошицкий подчеркнул, что действующие Правила дорожного движения и ДСТУ 4100:2021 не предусматривают установления такого знака и не содержат правил его применения.

Также в профильных органах нет никаких проектов изменений, которые бы предусматривали введение подобного знака в Украине.

