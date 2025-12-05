  1. В Україні

Законні інструменти впливу — у НАЗК нагадали методи лобіювання

22:00, 5 грудня 2025
Законодавство визначає методами лобіювання дії лобіста під час лобіювання.
Законні інструменти впливу — у НАЗК нагадали методи лобіювання
Фото: universidadeuropea.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, що прозоре лобіювання забезпечує можливість законного представлення інтересів різних груп суспільства і бізнесу, та впливу на ухвалення рішень у сферах державної політики.

В Україні Закон України «Про лобіювання» (Закон), який формує правові засади для розвитку прозорої та відповідальної культури лобіювання, почав діяти лише кілька місяців тому. З огляду на що, важливо, щоб його норми були не лише формальні, а й застосовувались на практиці. Для цього учасники сфери лобіювання мають чітко розуміти, які інструменти впливу є законними, а що може створити корупційні ризики. Саме тому методи лобіювання є важливою частиною у формуванні прозорої системи взаємодії між суспільством, бізнесом і владою.

Законодавство визначає методами лобіювання дії лобіста під час лобіювання. Відповідно до частини другої статті 7 до таких методів відносяться:

  • пряма або опосередкована комунікація з посадовцем, щодо питань пов’язаних з предметом лобіювання;
  • підготовка та поширення інформації, наприклад реклами, пропозицій, аналітики, результатів досліджень або позиційних документів, що стосуються предмету лобіювання, через медіа або інтернет;
  • участь у заходах, які стосуються предмету лобіювання,  з метою впливу або спроби впливу на посадовця;
  • запрошення посадовця на зустрічі, конференції чи інші події, пов’язані з предметом лобіювання;
  • організація публічних заходів, інформаційних кампаній або інших активностей, що стосуються предмету лобіювання та не заборонені законодавством.

Перелік методів лобіювання, визначений Законом, не є вичерпним. Лобіст може використовувати будь-які інші методи (дії), якщо вони прямо не заборонені Конституцією та законами України.

Суб’єкт лобіювання при цьому зобов’язаний утримуватися від пропозиції, обіцянки, надання посадовій особі чи пов’язаним з ним особам неправомірної вигоди, додали у НАЗК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАЗК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Усиновлення через кордони: як судове рішення в Польщі набуло сили в Україні

Український суд визнав постанову польського суду, закріпивши правовий статус малолітньої дитини.

В Україні врегулюють порядок виплати винагороди викривачам корупції: що пропонує законопроєкт 14274

У Раді пропонують оновити правила виплати винагород викривачам корупції.

У Верховному Суді проходить круглий стіл «Взаємодія судової влади та медіа» – текстова трансляція

Судді, медіа і правники обговорюють підходи до висвітлення стану здійснення правосуддя.

Як подати позовну заяву в Україні: прості кроки для захисту своїх прав

Громадяни мають право самостійно звертатися до суду без обов’язкового залучення юриста чи адвоката.

Рада включила в порядок денний скандальний законопроект про полювання: у перелік мисливських тварин додають борсука

Резонансний законопроект про полювання повертається: борсуки, тепловізори та спеціальна конфіскація стануть предметом турботи нардепів

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]