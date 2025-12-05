Законні інструменти впливу — у НАЗК нагадали методи лобіювання

Законодавство визначає методами лобіювання дії лобіста під час лобіювання.

Фото: universidadeuropea.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, що прозоре лобіювання забезпечує можливість законного представлення інтересів різних груп суспільства і бізнесу, та впливу на ухвалення рішень у сферах державної політики.

В Україні Закон України «Про лобіювання» (Закон), який формує правові засади для розвитку прозорої та відповідальної культури лобіювання, почав діяти лише кілька місяців тому. З огляду на що, важливо, щоб його норми були не лише формальні, а й застосовувались на практиці. Для цього учасники сфери лобіювання мають чітко розуміти, які інструменти впливу є законними, а що може створити корупційні ризики. Саме тому методи лобіювання є важливою частиною у формуванні прозорої системи взаємодії між суспільством, бізнесом і владою.

Законодавство визначає методами лобіювання дії лобіста під час лобіювання. Відповідно до частини другої статті 7 до таких методів відносяться:

пряма або опосередкована комунікація з посадовцем, щодо питань пов’язаних з предметом лобіювання;

підготовка та поширення інформації, наприклад реклами, пропозицій, аналітики, результатів досліджень або позиційних документів, що стосуються предмету лобіювання, через медіа або інтернет;

участь у заходах, які стосуються предмету лобіювання, з метою впливу або спроби впливу на посадовця;

запрошення посадовця на зустрічі, конференції чи інші події, пов’язані з предметом лобіювання;

організація публічних заходів, інформаційних кампаній або інших активностей, що стосуються предмету лобіювання та не заборонені законодавством.

Перелік методів лобіювання, визначений Законом, не є вичерпним. Лобіст може використовувати будь-які інші методи (дії), якщо вони прямо не заборонені Конституцією та законами України.

Суб’єкт лобіювання при цьому зобов’язаний утримуватися від пропозиції, обіцянки, надання посадовій особі чи пов’язаним з ним особам неправомірної вигоди, додали у НАЗК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.