Законные инструменты влияния — в НАПК напомнили методы лоббирования

22:00, 5 декабря 2025
Законодательство определяет методами лоббирования действия лоббиста во время лоббирования.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, что прозрачное лоббирование обеспечивает возможность законного представления интересов различных групп общества и бизнеса, а также влияния на принятие решений в сферах государственной политики.

В Украине Закон Украины «О лоббировании» (Закон), который формирует правовые основы для развития прозрачной и ответственной культуры лоббирования, начал действовать лишь несколько месяцев назад. В связи с этим важно, чтобы его нормы были не только формальными, но и применялись на практике. Для этого участники сферы лоббирования должны четко понимать, какие инструменты влияния являются законными, а что может создавать коррупционные риски. Именно поэтому методы лоббирования являются важной частью в формировании прозрачной системы взаимодействия между обществом, бизнесом и властью.

Законодательство определяет методами лоббирования действия лоббиста во время лоббирования. Согласно части второй статьи 7 к таким методам относятся:

  • прямая или опосредованная коммуникация с должностным лицом по вопросам, связанным с предметом лоббирования;
  • подготовка и распространение информации, например рекламы, предложений, аналитики, результатов исследований или позиционных документов, которые касаются предмета лоббирования, через медиа или интернет;
  • участие в мероприятиях, которые касаются предмета лоббирования, с целью влияния или попытки влияния на должностное лицо;
  • приглашение должностного лица на встречи, конференции или другие события, связанные с предметом лоббирования;
  • организация публичных мероприятий, информационных кампаний или других активностей, которые касаются предмета лоббирования и не запрещены законодательством.

Перечень методов лоббирования, определенный Законом, не является исчерпывающим. Лоббист может использовать любые другие методы (действия), если они прямо не запрещены Конституцией и законами Украины.

При этом субъект лоббирования обязан воздерживаться от предложения, обещания или предоставления должностному лицу или связанным с ним лицам неправомерной выгоды, добавили в НАПК.

