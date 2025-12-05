Законные инструменты влияния — в НАПК напомнили методы лоббирования

Законодательство определяет методами лоббирования действия лоббиста во время лоббирования.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, что прозрачное лоббирование обеспечивает возможность законного представления интересов различных групп общества и бизнеса, а также влияния на принятие решений в сферах государственной политики.

В Украине Закон Украины «О лоббировании» (Закон), который формирует правовые основы для развития прозрачной и ответственной культуры лоббирования, начал действовать лишь несколько месяцев назад. В связи с этим важно, чтобы его нормы были не только формальными, но и применялись на практике. Для этого участники сферы лоббирования должны четко понимать, какие инструменты влияния являются законными, а что может создавать коррупционные риски. Именно поэтому методы лоббирования являются важной частью в формировании прозрачной системы взаимодействия между обществом, бизнесом и властью.

Законодательство определяет методами лоббирования действия лоббиста во время лоббирования. Согласно части второй статьи 7 к таким методам относятся:

прямая или опосредованная коммуникация с должностным лицом по вопросам, связанным с предметом лоббирования;

подготовка и распространение информации, например рекламы, предложений, аналитики, результатов исследований или позиционных документов, которые касаются предмета лоббирования, через медиа или интернет;

участие в мероприятиях, которые касаются предмета лоббирования, с целью влияния или попытки влияния на должностное лицо;

приглашение должностного лица на встречи, конференции или другие события, связанные с предметом лоббирования;

организация публичных мероприятий, информационных кампаний или других активностей, которые касаются предмета лоббирования и не запрещены законодательством.

Перечень методов лоббирования, определенный Законом, не является исчерпывающим. Лоббист может использовать любые другие методы (действия), если они прямо не запрещены Конституцией и законами Украины.

При этом субъект лоббирования обязан воздерживаться от предложения, обещания или предоставления должностному лицу или связанным с ним лицам неправомерной выгоды, добавили в НАПК.

