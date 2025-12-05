Британському адвокату, двічі спійманому з кокаїном, повернули право на практику
Британський адвокат Меттью Поджер, якого двічі затримували за зберігання кокаїну, знову може працювати без обмежень. Трибунал вирішив зняти всі умови з його права на практику, підкресливши «щире каяття». Про це повідомляє Law Gazette.
Як починався скандал
Поджер розпочав свою юридичну кар’єру з престижної фірми Slaughter and May, де у 2013 році став адвокатом у команді фінансування. Уже наступного року його вперше затримали з кокаїном. Поджер поводився відкрито: одразу повідомив роботодавця та Регуляторну службу адвокатів Великої Британії (SRA). Регулятор обмежився зауваженням і справу не відкривав.
У 2016 році адвокат перейшов до міжнародної фірми Cleary Gottlieb Steen & Hamilton та чесно розкрив інформацію про той інцидент. Але у березні 2018-го його вдруге попередили за зберігання кокаїну — і цього разу він вирішив промовчати. Ні роботодавець, ні регулятор нічого не дізналися, доки у фірму не надійшов анонімний лист. Поджера одразу відсторонили, а через три дні він сам подав у відставку.
Пізніше адвокат пояснив, що перебував під «екстремальним особистим та професійним тиском», а також переживав сімейні труднощі, через які не наважився розкрити інформацію.
Рік без роботи та багаторічний контроль
У 2020 році дисциплінарний трибунал призупинив його право на практику на один рік і запровадив безстрокові умови: регулярні тести на наркотики, медичні оцінки та обов’язкове розкриття інформації про будь-які ризики.
Після закінчення відсторонення Поджер намагався повернутися до професії — поступово, під пильним наглядом регуляторів.
Докази змін
У травні 2023 року адвокат отримав роботу старшого асоційованого в юридичній фірмі HCR Legal LLP, яка була повністю поінформована про його минуле. З того часу він без винятку проходив квартальні тести на наркотики, двічі проходив комплексні медичні оцінки та не порушував жодної з вимог.
За словами роботодавця, Поджер проявив себе як надійний та дисциплінований працівник, а особисті обставини в його житті «суттєво стабілізувалися».
Рішення трибуналу
Дисциплінарний трибунал визнав, що адвокат довів свою реабілітацію. Судді відзначили:
- щире каяття,
- готовність визнавати власні помилки,
- повну співпрацю з регулятором,
- позитивні зміни в особистому житті, включно з сімейними обставинами.
Трибунал також звернув увагу на абсолютну підтримку з боку його нинішнього роботодавця.
У підсумку обмеження зняли, дозволивши Поджеру повернутися до повноцінної адвокатської практики.
