Британському адвокату, двічі спійманому з кокаїном, повернули право на практику

Трибунал вирішив зняти всі обмеження, визнавши щире каяття адвоката та його успішну реабілітацію.

Британський адвокат Меттью Поджер, якого двічі затримували за зберігання кокаїну, знову може працювати без обмежень. Трибунал вирішив зняти всі умови з його права на практику, підкресливши «щире каяття». Про це повідомляє Law Gazette.

Як починався скандал

Поджер розпочав свою юридичну кар’єру з престижної фірми Slaughter and May, де у 2013 році став адвокатом у команді фінансування. Уже наступного року його вперше затримали з кокаїном. Поджер поводився відкрито: одразу повідомив роботодавця та Регуляторну службу адвокатів Великої Британії (SRA). Регулятор обмежився зауваженням і справу не відкривав.

У 2016 році адвокат перейшов до міжнародної фірми Cleary Gottlieb Steen & Hamilton та чесно розкрив інформацію про той інцидент. Але у березні 2018-го його вдруге попередили за зберігання кокаїну — і цього разу він вирішив промовчати. Ні роботодавець, ні регулятор нічого не дізналися, доки у фірму не надійшов анонімний лист. Поджера одразу відсторонили, а через три дні він сам подав у відставку.

Пізніше адвокат пояснив, що перебував під «екстремальним особистим та професійним тиском», а також переживав сімейні труднощі, через які не наважився розкрити інформацію.

Рік без роботи та багаторічний контроль

У 2020 році дисциплінарний трибунал призупинив його право на практику на один рік і запровадив безстрокові умови: регулярні тести на наркотики, медичні оцінки та обов’язкове розкриття інформації про будь-які ризики.

Після закінчення відсторонення Поджер намагався повернутися до професії — поступово, під пильним наглядом регуляторів.

Докази змін

У травні 2023 року адвокат отримав роботу старшого асоційованого в юридичній фірмі HCR Legal LLP, яка була повністю поінформована про його минуле. З того часу він без винятку проходив квартальні тести на наркотики, двічі проходив комплексні медичні оцінки та не порушував жодної з вимог.

За словами роботодавця, Поджер проявив себе як надійний та дисциплінований працівник, а особисті обставини в його житті «суттєво стабілізувалися».

Рішення трибуналу

Дисциплінарний трибунал визнав, що адвокат довів свою реабілітацію. Судді відзначили:

щире каяття,

готовність визнавати власні помилки,

повну співпрацю з регулятором,

позитивні зміни в особистому житті, включно з сімейними обставинами.

Трибунал також звернув увагу на абсолютну підтримку з боку його нинішнього роботодавця.

У підсумку обмеження зняли, дозволивши Поджеру повернутися до повноцінної адвокатської практики.

