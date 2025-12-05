  1. У світі

Британському адвокату, двічі спійманому з кокаїном, повернули право на практику

21:20, 5 грудня 2025
Трибунал вирішив зняти всі обмеження, визнавши щире каяття адвоката та його успішну реабілітацію.
Британському адвокату, двічі спійманому з кокаїном, повернули право на практику
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Британський адвокат Меттью Поджер, якого двічі затримували за зберігання кокаїну, знову може працювати без обмежень. Трибунал вирішив зняти всі умови з його права на практику, підкресливши «щире каяття». Про це повідомляє Law Gazette.

Як починався скандал

Поджер розпочав свою юридичну кар’єру з престижної фірми Slaughter and May, де у 2013 році став адвокатом у команді фінансування. Уже наступного року його вперше затримали з кокаїном. Поджер поводився відкрито: одразу повідомив роботодавця та Регуляторну службу адвокатів Великої Британії (SRA). Регулятор обмежився зауваженням і справу не відкривав.

У 2016 році адвокат перейшов до міжнародної фірми Cleary Gottlieb Steen & Hamilton та чесно розкрив інформацію про той інцидент. Але у березні 2018-го його вдруге попередили за зберігання кокаїну — і цього разу він вирішив промовчати. Ні роботодавець, ні регулятор нічого не дізналися, доки у фірму не надійшов анонімний лист. Поджера одразу відсторонили, а через три дні він сам подав у відставку.

Пізніше адвокат пояснив, що перебував під «екстремальним особистим та професійним тиском», а також переживав сімейні труднощі, через які не наважився розкрити інформацію.

Рік без роботи та багаторічний контроль

У 2020 році дисциплінарний трибунал призупинив його право на практику на один рік і запровадив безстрокові умови: регулярні тести на наркотики, медичні оцінки та обов’язкове розкриття інформації про будь-які ризики.

Після закінчення відсторонення Поджер намагався повернутися до професії — поступово, під пильним наглядом регуляторів.

Докази змін

У травні 2023 року адвокат отримав роботу старшого асоційованого в юридичній фірмі HCR Legal LLP, яка була повністю поінформована про його минуле. З того часу він без винятку проходив квартальні тести на наркотики, двічі проходив комплексні медичні оцінки та не порушував жодної з вимог.

За словами роботодавця, Поджер проявив себе як надійний та дисциплінований працівник, а особисті обставини в його житті «суттєво стабілізувалися».

Рішення трибуналу

Дисциплінарний трибунал визнав, що адвокат довів свою реабілітацію. Судді відзначили:

  • щире каяття,
  • готовність визнавати власні помилки,
  • повну співпрацю з регулятором,
  • позитивні зміни в особистому житті, включно з сімейними обставинами.

Трибунал також звернув увагу на абсолютну підтримку з боку його нинішнього роботодавця.

У підсумку обмеження зняли, дозволивши Поджеру повернутися до повноцінної адвокатської практики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

адвокат Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Усиновлення через кордони: як судове рішення в Польщі набуло сили в Україні

Український суд визнав постанову польського суду, закріпивши правовий статус малолітньої дитини.

В Україні врегулюють порядок виплати винагороди викривачам корупції: що пропонує законопроєкт 14274

У Раді пропонують оновити правила виплати винагород викривачам корупції.

У Верховному Суді проходить круглий стіл «Взаємодія судової влади та медіа» – текстова трансляція

Судді, медіа і правники обговорюють підходи до висвітлення стану здійснення правосуддя.

Як подати позовну заяву в Україні: прості кроки для захисту своїх прав

Громадяни мають право самостійно звертатися до суду без обов’язкового залучення юриста чи адвоката.

Рада включила в порядок денний скандальний законопроект про полювання: у перелік мисливських тварин додають борсука

Резонансний законопроект про полювання повертається: борсуки, тепловізори та спеціальна конфіскація стануть предметом турботи нардепів

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]