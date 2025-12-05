Британскому адвокату, дважды пойманному с кокаином, вернули право на практику

Трибунал решил снять все ограничения, признав искреннее раскаяние адвоката и его успешную реабилитацию.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Британский адвокат Мэттью Поджер, которого дважды задерживали за хранение кокаина, снова может работать без ограничений. Трибунал решил снять все условия с его права на практику, подчеркнув «искреннее раскаяние». Об этом сообщает Law Gazette.

Как начинался скандал

Поджер начал свою юридическую карьеру в престижной фирме Slaughter and May, где в 2013 году стал адвокатом в команде финансирования. Уже в следующем году его впервые задержали с кокаином. Поджер вел себя открыто: сразу сообщил работодателю и Регуляторной службе адвокатов Великобритании (SRA). Регулятор ограничился замечанием и дело не открывал.

В 2016 году адвокат перешел в международную фирму Cleary Gottlieb Steen & Hamilton и честно раскрыл информацию об этом инциденте. Но в марте 2018 года его во второй раз предупредили за хранение кокаина — и на этот раз он решил промолчать. Ни работодатель, ни регулятор ничего не узнали, пока в фирму не поступило анонимное письмо. Поджера сразу отстранили, а через три дня он сам подал в отставку.

Позже адвокат объяснил, что находился под «экстремальным личным и профессиональным давлением», а также переживал семейные трудности, из-за которых не решился раскрыть информацию.

Год без работы и многолетний контроль

В 2020 году дисциплинарный трибунал приостановил его право на практику на один год и ввел бессрочные условия: регулярные тесты на наркотики, медицинские оценки и обязательное раскрытие информации о любых рисках.

После окончания отстранения Поджер пытался вернуться к профессии — постепенно, под пристальным наблюдением регуляторов.

Доказательства изменений

В мае 2023 года адвокат получил работу старшего ассоциированного в юридической фирме HCR Legal LLP, которая была полностью осведомлена о его прошлом. С тех пор он без исключений проходил квартальные тесты на наркотики, дважды проходил комплексные медицинские оценки и не нарушил ни одного требования.

По словам работодателя, Поджер проявил себя как надежный и дисциплинированный сотрудник, а личные обстоятельства в его жизни «существенно стабилизировались».

Решение трибунала

Дисциплинарный трибунал признал, что адвокат доказал свою реабилитацию. Судьи отметили:

искреннее раскаяние,

готовность признавать собственные ошибки,

полное сотрудничество с регулятором,

позитивные изменения в личной жизни, включая семейные обстоятельства.

Трибунал также обратил внимание на абсолютную поддержку со стороны его нынешнего работодателя.

В итоге ограничения сняли, позволив Поджеру вернуться к полноценной адвокатской практике.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.