Звільнення від авансових внесків і скасування штрафів — які є пільги для мобілізованих ФОП

Процедури звільнення від сплати податків, зборів, ненарахування податків, зборів, списання штрафних санкцій та пені застосовуються до самозайнятих осіб, які подали заяву та відповідні документи до контролюючого органу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Головному управлінні ДПС у Полтавській області нагадали, що 5 липня набрав чинності Закон України від 18.06.2025 № 4505-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягають закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, шляхом укладання договорів керованого доступу» (далі – Закон № 4505-ІХ).

Згідно із Законом № 4505-ІХ контролюючий орган не проводить нарахування авансових внесків з єдиного податку для платників 1 та 2 групи, передбачених пунктом 295.2 статті 295 Податкового кодексу України, та авансових внесків з військового збору, передбачених підпунктом 1.11 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX цього Кодексу, починаючи з місяця, в якому контролюючим органом отримані відомості про мобілізацію такої фізичної особи - підприємця, укладений контракт, і до місяця її демобілізації (звільнення з військової служби).

Нараховані контролюючим органом за період мобілізації або дії контракту суми авансових внесків з єдиного податку та військового збору, суми штрафних санкцій та пені за несплату (неперерахування) або сплату (перерахування) не в повному обсязі авансових внесків з єдиного податку, податку на доходи фізичних осіб, військового збору в порядку та строки, визначені Податковим кодексом України, підлягають скасуванню (анулюванню) за звітні періоди, з урахуванням строку позовної давності, включно до першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому контролюючим органом отримані відомості про мобілізацію такої фізичної особи - підприємця, укладений з такою особою контракт.

У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів або неотримання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, відомостей про дату мобілізації, укладення контракту, демобілізації (звільнення з військової служби) самозайнятої особи (фізичної особи-підприємця, особи, яка провадять незалежну професійну діяльність), така особа має право подати заяву та копію військового квитка або копію іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, копію контракту.

Процедури звільнення від сплати податків, зборів, ненарахування податків, зборів, списання штрафних (фінансових) санкцій, пені, відновлення реєстрації як платника єдиного податку, подання звітності, сплати та звільнення від відповідальності застосовуються до самозайнятих осіб, які подали заяву та відповідні документи до контролюючого органу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.