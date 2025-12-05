Освобождение от авансовых взносов и отмена штрафов — какие льготы есть для мобилизованных ФЛП

Процедуры освобождения от уплаты налогов, сборов, неначисления налогов, сборов, списания штрафных санкций и пени применяются к самозанятым лицам, которые подали заявление и соответствующие документы в контролирующий орган.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Главном управлении ГНС в Полтавской области напомнили, что 5 июля вступил в силу Закон Украины от 18.06.2025 № 4505-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно расширения доступа пациентов к лекарственным средствам, подлежащим закупке лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, путем заключения договоров управляемого доступа» (далее — Закон № 4505-IX).

Согласно Закону № 4505-IX контролирующий орган не осуществляет начисление авансовых взносов по единому налогу для плательщиков 1 и 2 групп, предусмотренных пунктом 295.2 статьи 295 Налогового кодекса Украины, а также авансовых взносов по военному сбору, предусмотренных подпунктом 1.11 пункта 16-1 подраздела 10 раздела XX этого Кодекса, начиная с месяца, в котором контролирующим органом получены сведения о мобилизации такого физического лица — предпринимателя, заключенном контракте, и до месяца его демобилизации (увольнения с военной службы).

Начисленные контролирующим органом за период мобилизации или действия контракта суммы авансовых взносов по единому налогу и военному сбору, суммы штрафных санкций и пени за неуплату (неперечисление) или уплату (перечисление) не в полном объеме авансовых взносов по единому налогу, налогу на доходы физических лиц, военному сбору в порядке и сроки, определенные Налоговым кодексом Украины, подлежат отмене (аннулированию) за отчетные периоды с учетом срока исковой давности, включительно до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором контролирующим органом получены сведения о мобилизации такого физического лица — предпринимателя, заключении с ним контракта.

В случае отсутствия в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов или неполучения центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную налоговую политику, сведений о дате мобилизации, заключении контракта, демобилизации (увольнении с военной службы) самозанятого лица (физического лица-предпринимателя, лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность), такое лицо имеет право подать заявление и копию военного билета или копию другого документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве такого лица на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период, копию контракта.

Процедуры освобождения от уплаты налогов, сборов, неначисления налогов, сборов, списания штрафных (финансовых) санкций, пени, восстановления регистрации как плательщика единого налога, подачи отчетности, уплаты и освобождения от ответственности применяются к самозанятым лицам, которые подали заявление и соответствующие документы в контролирующий орган.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.