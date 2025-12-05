  1. Публікації
В Україні врегулюють порядок виплати винагороди викривачам корупції: що пропонує законопроєкт 14274

16:00, 5 грудня 2025
У Раді пропонують оновити правила виплати винагород викривачам корупції.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14274 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів щодо врегулювання виплати винагороди викривачам».

Документ визначає чіткі правила для громадян, які повідомляють про корупційні злочини та сприяють їх розкриттю.

Зокрема, законопроект уточнює статус «викривача», порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції та механізм виплати винагороди. Зокрема, існуюча процедура безспірного списання коштів не дозволяла ефективно виплачувати винагороди викривачам.

Серед запропонованих змін законопроєкт передбачає уточнення механізму виплати винагороди викривачам.

Також документ доповнює Кримінальний процесуальний кодекс вимогою для прокурора: протягом п’яти днів після передачі обвинувального акта до суду він повинен письмово повідомити НАЗК про кримінальне провадження, у якому брав участь викривач, і надати необхідні відомості.

Змінюється й порядок виконання судових рішень. Пропонується уточнити, що судові рішення про виплату винагороди викривачу не підлягають безспірному списанню коштів через Казначейство, натомість вони виконуватимуться за спеціальною процедурою, визначеною Законом «Про запобігання корупції».

Суд також буде зобов’язаний у п’ятиденний строк надсилати копію рішення про виплату винагороди до НАЗК.

Законопроєкт встановлює, що НАЗК самостійно розраховуватиме необхідний обсяг бюджетних видатків на такі виплати — на основі судових рішень, які вже набрали законної сили та не були виконані на момент формування Бюджетної декларації. до Кримінального процесуального кодексу та Закону України «Про запобігання корупції».

Окремо визначено порядок виплати винагороди. Документ пропонує, щоб уразі якщо судове рішення або його частина підлягає виконанню органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, таке виконання здійснюється за процедурою безспірного списання (крім судових рішень про виплату винагороди викривачу). Копія судового рішення про виплату винагороди викривачу, що набрало законної сили, надсилається судом до Національного агентства з питань запобігання корупції не пізніше 5 робочих днів з дня набрання таким рішенням законної сили. Судове рішення про виплату винагороди викривачу, що набрало законної сили, підлягає виконанню відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

У пояснювальній записці зазначається, що ухвалення закону дозволить гарантувати викривачам корупції право на винагороду. Йдеться про тих громадян, які повідомили про корупційний злочин із сумою збитків або неправомірної вигоди, що у 5 000 і більше разів перевищує прожитковий мінімум, і активно сприяли його розкриттю. Закон забезпечить реальний механізм отримання такої винагороди, передбаченої Законом «Про запобігання корупції».

