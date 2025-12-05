В Украине урегулируют порядок выплаты вознаграждения разоблачителям коррупции: что предлагает законопроект 14274

В Раде предлагают обновить правила выплаты вознаграждений обличителям коррупции.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14274 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные акты относительно урегулирования выплаты вознаграждения разоблачителям».

Документ определяет четкие правила для граждан, которые сообщают о коррупционных преступлениях и помогают их раскрытию.

В частности, законопроект уточняет статус «разоблачителя», порядок информирования Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и механизм выплаты вознаграждения. Действующая процедура бесспорного списания средств не позволяла эффективно выплачивать вознаграждения разоблачителям.

Среди предложенных изменений — уточнение механизма выплаты вознаграждения разоблачителям.

Документ также дополняет Уголовный процессуальный кодекс нормой, согласно которой прокурор должен в течение пяти дней после передачи обвинительного акта в суд письменно уведомить НАПК о производстве, в котором участвовал разоблачитель, и предоставить необходимые сведения.

Изменяется и порядок исполнения судебных решений. Предлагается уточнить, что решения о выплате вознаграждения разоблачителю не подлежат бесспорному списанию средств через Казначейство, а будут исполняться по специальной процедуре, предусмотренной Законом «О предотвращении коррупции». Суд также будет обязан в пятидневный срок направлять копию решения о выплате вознаграждения в НАПК.

Законопроект устанавливает, что НАПК самостоятельно будет рассчитывать необходимый объем бюджетных расходов на такие выплаты — на основе судебных решений, которые уже вступили в законную силу и не были выполнены на момент формирования Бюджетной декларации.

Отдельно определен порядок выплаты вознаграждения. Документ предлагает, чтобы в случае если судебное решение или его часть подлежит выполнению органами, осуществляющими казначейское обслуживание бюджетных средств, такое выполнение осуществлялось по процедуре бесспорного списания (кроме судебных решений о выплате вознаграждения разоблачителю). Копия судебного решения о выплате вознаграждения разоблачителю, которое вступило в законную силу, направляется судом в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не позднее чем через 5 рабочих дней со дня вступления такого решения в законную силу. Судебное решение о выплате вознаграждения разоблачителю, которое вступило в законную силу, подлежит исполнению в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции».

В пояснительной записке указывается, что принятие закона позволит гарантировать разоблачителям коррупции право на вознаграждение. Речь идет о гражданах, которые сообщили о коррупционном преступлении, сумма ущерба или незаконной выгоды по которому превышает прожиточный минимум более чем в 5 000 раз, и активно способствовали его раскрытию. Закон обеспечит реальный механизм получения такого вознаграждения, предусмотренного Законом «О предотвращении коррупции».

