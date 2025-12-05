  1. У світі

У Німеччині змінюють систему призову: медогляд стане обов’язковим для 18-річних

20:08, 5 грудня 2025
Новий закон повертає медкомісії та готує підґрунтя для можливого повернення обов’язкової служби в разі нестачі добровольців.
У Німеччині змінюють систему призову: медогляд стане обов’язковим для 18-річних
Німецький Бундестаг підтримав масштабну реформу системи призову, повернувши обов’язкове проходження медичної комісії для всіх 18-річних юнаків. Про це повідомляє Spiegel.

323 депутати висловилися «за», 272 — «проти», а 1 утримався.

Що передбачає реформа

Медогляд для 18-річних стане обов’язковим.

Служба в армії поки що добровільна.

Планується розширення військового персоналу, переважно за рахунок добровольців.

Якщо добровольців буде недостатньо, уряд допускає можливість повернення обов’язкової служби, але лише після ухвалення додаткового законодавства.

Залишається відкритим, кого саме і за яким принципом можуть зобов’язати служити, якщо ухвалять повноцінний призов.

Закон ще має пройти схвалення у Бундесраті. Якщо його підтримають, реформа набере чинності у січні 2026 року.

Попередню систему призову Німеччина заморозила у 2011 році, однак на тлі змін у сфері безпеки країна знову переглядає підхід до комплектування армії.

